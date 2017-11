NEW YORK (Dow Jones)--Nach der zaghaften Erholung vom Montag erleben die US-Börsen am Dienstag einen kleinen Rücksetzer. Kurz nach Handelsbeginn verliert der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent auf 23.383 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,3 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent.

Zentrales Thema an der Wall Street bleibt die Steuerreform, die US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochen hat, deren Zustandekommen aber immer noch ungewiss ist. "Nun da die Bilanzsaison fast vorüber ist, verlagern die Anleger den Blick von den Unternehmen nach Washington", sagt Eric Wiegand, Portfoliomanager bei U.S. Bank Private Wealth Management. Bei all den Debatten um Zeitpunkt und Umfang einer etwaigen Steuerreform sei das Bedürfnis groß, endlich einmal Klarheit zu gewinnen.

An Konjunkturdaten wurden am Dienstag nur die Erzeugerpreise aus dem Oktober veröffentlicht. Diese stiegen sowohl in der Kernrate als auch insgesamt stärker als erwartet. Die Daten deuten auf eine festere Inflation hin und dürften der US-Notenbank zupass kommen, die geplante Zinserhöhungen auch von der Teuerung abhängig macht. Nun muss sich zeigen, ob die Verbraucherpreise am Mittwoch eine ähnliche Entwicklung aufweisen.

Daneben gilt das Interesse der Zentralbankerkonferenz in Frankfurt, auf der auch die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen sprechen wird.

Am Devisenmarkt zieht der Euro kräftig an, nachdem Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum überraschend stark ausgefallen sind. Von seinem Tagestief bei gut 1,1660 Dollar steigt der Euro auf 1,1750 Dollar.

Die Preise für Öl und Gold geben unterdessen leicht nach. Auf den Ölpreisen lasten die gesenkten Bedarfsprognosen der International Energy Agency (IEA). Die IEA-Erwartungen stehen im Widerspruch zu optimistischeren Nachfrageprognosen der Opec, die ebenfalls am Dienstag vorgelegt wurden. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sinkt um 0,7 Prozent auf 56,36 Dollar.

Die Feinunze Gold ermäßigt sich um 0,4 Prozent auf 1.273 Dollar. Für den Rücksetzer des Goldpreises machen Beobachter die in den vergangenen Tagen wieder gestiegenen Anleiherenditen verantwortlich. Das zinslos gehaltene Edelmetall wird für viele Anleger uninteressant, wenn am Anleihemarkt höhere Renditen zu erzielen sind.

Am Dienstag lassen steigende Notierungen am US-Anleihemarkt die Rendite zehnjähriger Schuldtitel indessen um 1 Basispunkt auf 2,39 Prozent zurückkommen.

Home Depot überzeugt mit Zahlen und Ausblick

Als eines der letzten großen US-Unternehmen hat Home Depot vorbörslich überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt. Der Betreiber von Heimwerkermärkten erhöhte dabei seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Die Aktie legt kurz nach der Startglocke um 0,4 Prozent zu.

Loxo Oncology profitieren nicht von einer Zusammenarbeit mit Bayer, die dem US-Unternehmen zunächst eine Vorauszahlung von 400 Millionen Dollar einbringt. Bei Erreichen bestimmter Ziele werden weitere Zahlungen fällig. Die Aktie fällt um 4,3 Prozent.

General Mills legen um 0,8 Prozent zu. Der Lebensmittelhersteller hat zwar die Ziele für sein laufendes Geschäftsjahr 2017/18 bekräftigt, warnte aber, dass die Margen im zweiten Geschäftsquartal unter denen des vergleichbaren Vorjahreszeitraums lägen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.382,95 -0,24 -56,75 18,32 S&P-500 2.576,30 -0,33 -8,54 15,07 Nasdaq-Comp. 6.731,78 -0,38 -25,82 25,05 Nasdaq-100 6.288,16 -0,44 -28,02 29,29 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,69 -0,4 1,69 48,5 5 Jahre 2,08 0,2 2,07 15,2 7 Jahre 2,27 -0,5 2,27 1,9 10 Jahre 2,39 -1,0 2,40 -5,0 30 Jahre 2,85 -2,4 2,87 -22,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17.18 % YTD EUR/USD 1,1749 +0,85% 1,1651 1,1654 +11,7% EUR/JPY 133,39 +0,90% 132,20 132,24 +8,5% EUR/CHF 1,1657 +0,41% 1,1609 1,1608 +8,8% EUR/GBP 0,8971 +0,88% 0,8892 1,1332 +5,3% USD/JPY 113,54 +0,06% 113,47 113,47 -2,9% GBP/USD 1,3100 +0,01% 1,3099 1,3208 +6,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,35 56,76 -0,7% -0,41 -1,2% Brent/ICE 63,01 63,16 -0,2% -0,15 +7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,41 1.278,35 -0,4% -4,94 +10,6% Silber (Spot) 16,96 17,05 -0,5% -0,09 +6,5% Platin (Spot) 927,10 932,50 -0,6% -5,40 +2,6% Kupfer-Future 3,11 3,12 -0,3% -0,01 +23,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 09:46 ET (14:46 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.