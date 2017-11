Politiker fordern strengere Steuergesetze für Vorstandsvergütungen. Dabei könnten die Finanzämter schon jetzt versuchen, Gehaltsexzesse zu stoppen.

Das Millionensalär für Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann hat heftige Kritik ausgelöst - und üppige Managergehälter weit oben auf die Tagesordnung der Jamaika-Sondierer katapultiert. Dabei geht es auch um steuerliche Sanktionen: Die Grünen fordern seit Langem, maximal 500.000 Euro pro Jahr als Betriebsausgaben anzuerkennen. Extrem hohe Gehälter wie die von SAP-Chef Bill McDermott (13,8 Millionen Euro) oder VW-Boss Matthias Müller (9,6 Millionen) kämen die Unternehmen dann viel teurer zu stehen.

Doch schon jetzt könnte der Fiskus einschreiten. Das sagt Jan Schiffer, renommierter Wirtschaftsanwalt und Dozent an der Bundesfinanzakademie. "Die Finanzämter müssen überzogene Managergehälter nicht in voller Höhe als Betriebsausgaben anerkennen", sagt er. "Wir sollten deshalb erst den bestehenden Rechtsrahmen ausschöpfen, statt über neue Vorschriften zu diskutieren." Die Behörden gingen das Thema aber leider nicht an. Fehlt es also gar nicht ...

