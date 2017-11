Roger Ver investierte als einer der Ersten in Bitcoin-Start-Ups und erlangte damit ein Vermögen. Er gehört außerdem zu den Befürwortern von Bitcoin Cash und propagiert den kleinen Bruder der beliebtesten Kryptowährung als "The Real Bitcoin". Nun machte er durch eine Umschichtung von seinem Bitcoin-Vermögen in Alt-Coisn auf sich aufmerksam.

