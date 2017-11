New Haven, Connecticut (ots/PRNewswire) - Das Programm Yale Young Global Scholars (YYGS) freut sich, mit dem Startschuss für die Bewerbungsrunde 2018 eine neue Seminarreihe für den Sommer bekannt geben zu dürfen! Bei YYGS handelt es sich um ein erlesenes Programm für akademische Führungstalente, das sich an Schulabgänger und Studienanfänger aus der ganzen Welt richtet. Für 2018 plant YYGS, sechs Sommerseminare auf dem Campus der Yale-Universität in New Haven sowie ein Sommerseminar am Yale Center Beijing in China anzubieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter globalscholars.yale.edu (http://globalscholars.yale.edu/).



Ab sofort können Online-Bewerbungen eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am 6. Februar 2018. Bei Bedarf steht auch eine finanzielle Unterstützung zur Verfügung. Bewerben Sie sich hier: https://apply.globalscholars.yale.edu/apply/.



Die neue Veranstaltungsreihe in Peking wird ein interdisziplinäres Programm mit dem Schwerpunkt "Asien im 21. Jahrhundert" anbieten. Die Seminarreihe, die am Yale Center Beijing stattfindet und von dort auch verwaltet wird, zielt auf High-School-Schülerinnen und -Schüler ab, die sich für ein tiefer gehendes Verständnis der einzigartigen Herausforderungen im Hinblick auf Wirtschaft, Entwicklung und Sicherheit in Asien interessieren. Es ist mittlerweile das dritte Jahr, in dem YYGS eine Veranstaltungsreihe in China anbietet, allerdings ist dies das erste Mal, dass die Reihe im Sommer stattfindet.



Neben der Seminarreihe in Peking, die vom 26. Juli bis zum 8. August stattfindet, wird YYGS auch weiterhin die folgenden Seminarveranstaltungen auf dem Yale-Campus anbieten:



- Angewandte Wissenschaften und Ingenieurwissenschaften (Applied Science & Engineering, ASE): 17. Juni - 30. Juni - Internationale Beziehungen und Sicherheit (International Affairs & Security, IAS): 17. Juni - 30. Juni - Grenzen der Wissenschaft und Technik (Frontiers of Science & Technology, FST): 8. Juli - 21. Juli - Nachhaltige Entwicklung und soziales Unternehmertum (Sustainable Development & Social Entrepreneurship, SDSE): 8. Juli - 21. Juli - Biologie und Biomedizin (Biology & Biomedical Science, BBS): 27. Juli - 9. August - Politik, Recht und Wirtschaft (Politics, Law & Economics, PLE): 27. Juli - 9. August



Teilnehmer des Programms YYGS an der Yale-Universität erhalten die Gelegenheit, die kollegiale Atmosphäre zu erleben, indem sie in den Vorlesungssälen und Seminarräumen der Yale-Universität studieren, weltweit renommierte Professoren kennenlernen und sich mit ihnen auseinandersetzen und im historischen Studentenwohnheim auf dem Yale-Campus wohnen. "Yale hat sich zur Aufgabe gemacht, die globalen Führungskräfte auszubilden", sagte YYGS Executive Director Ted Wittenstein. "YYGS baut diese Initiative weiter aus, indem sie Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen aus der ganzen Welt ausbildet. Die ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für exzellente junge Führungstalente, neue und aufregende Ideen kennenzulernen, ihre Fähigkeiten zum kritischen und beweglichen Denken zu schärfen und sich auf produktive Weise mit den unterschiedlichsten Gruppen von Gleichaltrigen auseinanderzusetzen. Studierende können unschätzbar wertvolle Fähigkeiten erwerben, die für ihre Ziele beim Studium und bei der beruflichen Karriere wesentlich sind."



Im Rahmen sämtlicher Veranstaltungsreihen nehmen die Studierende an Vorlesungen der jeweiligen Yale-Fakultät teil sowie an Seminaren im kleineren Kreis, die von Studierenden in höheren Semestern und von Graduierten der Yale-Universität geleitet werden.



