--Tiefer Graben beim Thema Flüchtlinge

--Immer noch keine Einigung beim Klima

(durchgehend neu)

Von Stefan Lange und Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die künftige Flüchtlingspolitik entwickelt sich zum Spaltpilz in den laufenden Jamaika-Sondierungen. Besonders Grüne und CSU sind in dieser Frage so weit auseinander, dass eine glaubwürdige Lösung kaum noch möglich erscheint. Zumindest nicht in der vorgegebenen Zeit, denn am Donnerstag sollen die Sondierungsgespräche abgeschlossen werden.

Zwei Punkte sind es vor allem, die beim Flüchtlingsthema unüberwindbar scheinen: Der Familiennachzug für Flüchtlinge, die bereits in Deutschland sind, sowie die Obergrenze von 200.000 Menschen, die nach dem Willen der Union maximal pro Jahr neu ins Land kommen dürfen. Die Union will den Nachzug praktisch aussetzen, die Grünen sind dagegen, ebenso wie gegen die Obergrenze.

In der Schlusskurve

"Wir sind in der Schlusskurve und schauen, dass wir vernünftig ins Ziel kommen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. "Wir kommen her mit Kompromissbereitschaft, aber wir kommen auch her mit der Klarheit gewisser Ziele." Göring-Eckardt beharrte auf der Forderung, einen Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus zuzulassen. "Das hat für uns Priorität", sagte sie. "Menschlichkeit und Ordnung - beides gehört zusammen."

Unions-Fraktionschef Volker Kauder hingegen pochte darauf, auch 2018 den momentan ausgesetzten Nachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus nicht wieder zuzulassen. Unnachgiebig bei diesem Punkt zeigten sich ebenfalls der bayerische Innenminister Joachim Hermann (CSU) und Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU).

Hermann sagte, er sehe beim Familiennachzug keinen Bewegungsspielraum und betonte im Interview mit dem Nachrichtensender N24 gleichzeitig: "Wir wollen eine zahlenmäßige Begrenzung der Flüchtlingszahlen". Grosse-Brömer verwies auf die "klare Beschlusslage" in der Union.

Neuwahlen noch eine Option

Das Flüchtlingsthema stand erst für den späten Donnerstagabend auf der Tagesordnung der Jamaika-Sondierer. Vorher berieten Grüne, FDP und Union unter anderem über die Themenblöcke Arbeit, Gesundheit und Pflege, Verkehrspolitik und Landwirtschaft. Göring-Eckardt setzte den Schwerpunkt in der Landwirtschaftspolitik auf eine Kennzeichnung von Produkten und auf das Tierwohl.

Die Parteien wollen ihre Sondierungsgespräche am Donnerstag abschließen. Notfalls werden die Beratungen bis in die frühen Morgenstunden des Freitags gehen, wie Teilnehmer erklärten. Am Ende soll dann die Erkenntnis stehen, ob der Eintritt in Koalitionsgespräche möglich ist.

Was machen die Grünen?

Diese Entscheidung wird allerdings nicht nur von den Parteispitzen, sondern auch von den Mitgliedern gefällt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Parteitag der Grünen am 25. November, weil hier noch am ehesten Widerstand gegen eine Empfehlung der Parteiführung zu erwarten ist. Sollten die Grünen-Delegierten Koalitionsverhandlungen ablehnen, würde es aller Voraussicht nach auf Neuwahlen hinauslaufen.

Neben den Flüchtlingen bereitet insbesondere das Klima den Sondierungsteilnehmern Kopfschmerzen. Am Montag hatten sie sich trotz mehrstündiger Beratungen erneut nicht auf einen gemeinsamen Weg zum Klimaschutz einigen können. Am Dienstagabend sollten deshalb weitere Experten gehört werden. Das Ziel: Herauszufinden, wie groß die CO2-Lücke bis 2020 nun eigentlich ist. Und herauszufinden, wie die Lücke geschlossen kann. In diesem Zusammenhang wiederum gibt es Streit über die Kohlekraftwerke in Deutschland.

Das Thema Klima wird vermutlich, genau wie die Flüchtlingsfrage, erst Donnerstagnacht in einer letzten Runde im kleinsten Kreis der Parteichefs geklärt werden können. Wenn überhaupt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank,stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 10:21 ET (15:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.