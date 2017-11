Mit einer Barbie-Puppe will Spielzeughersteller Mattel eine US-Sportlerin als Vorbild für junge Mädchen würdigen. Wie Ibtihaj Muhammad auch, trägt die Barbie Kopftuch. Dafür gibt es auf Twitter Kritik - und Anerkennung.

"Meine Mutter wollte, dass wir mit Puppen spielen, die aussehen wie wir, deshalb kaufte sie uns nur dunkelhäutige Barbies", erzählt Ibtihaj Muhammad auf der Bühne. Genau wie Muhammad und ihre Schwester sahen diese aber dennoch nicht aus. Denn anders als sie und ihre Schwester trugen diese Barbie-Puppen kein Hidschab, also ein muslimisches Kopftuch, das Haare, Hals und Brust bedeckt. Als erste US-Sportlerin trat Ibtihaj Muhammad mit dieser Kopfbedeckung 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio an.

Deshalb stand die Säbelfechterin nun Modell für die erste Barbie-Puppe mit Kopftuch. Die one-of-a-kind-Puppe wurde am Montag bei einer Veranstaltung der Zeitschrift Glamour vorgestellt. Sie gehört zur Reihe der "Shero"-Barbie-Puppen. "She" für "sie" und "ro" von "hero", als Held oder Heldin.

Die Serie soll Frauen würdigen, die junge Mädchen inspirieren ...

