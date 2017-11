Bad Marienberg - Die SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338/ WKN A11133) ("SLM Solutions"), ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, hat auf der diesjährigen Branchenmesse formnext das neue Maschinenmodell SLM 800 vorgestellt und bereits am ersten Messetag einen Großauftrag über 20 Maschinen dieses Typs abgeschlossen, so die SLM Solutions Group AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

