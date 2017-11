Die Renten steigen, die Beiträge können sinken und die Rücklage ist voll. Das klingt nach Zeiten ohne Rentensorgen. Aber der Eindruck trügt, Jamaika sollte trotzdem vorsichtig sein.

Auf den allerersten Blick geben die Daten, die die Rentenversicherung heute vorgelegt hat, ein makelloses, ja fabelhaftes Bild ab: Die Renten können Mitte 2018 in Ost und West kräftig um mehr als drei Prozent steigen. Und die Rücklage wird Ende des Jahres mit fast 33 Milliarden Euro so voll sein, dass der Beitragssatz für Arbeitnehmer und Unternehmen um 0,1 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent sinken kann. Eine so niedrige Belastung hat es zuletzt Mitte der Neunzigerjahre gegeben.

Die Rentenkasse stehe "finanziell weiterhin gut da", sagt Alexander Gunkel, der Vorsitzende des Bundesvorstands. Das ist einerseits eine ziemliche Untertreibung. Andererseits hat Gunkel vollkommen recht, wenn er die Lage warnend als "Zwischenhoch" beschreibt, das "mit Sicherheit nicht dauerhaft Bestand" haben könne.

Die große Ruhestandswelle steht Deutschland schließlich erst noch bevor. Und selbst der längste Boom findet mal ein Ende. Die große Rentenherrlichkeit trügt also.

Den exzellenten Status quo hat die Rentenversicherung ohnehin ganz und gar nicht der vergangenen ...

