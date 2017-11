Der Abschied von den fossilen Rohstoffen liegt noch in weiter Ferne. Und das, obwohl erneuerbare Energien für viele Länder günstiger sind als Öl- und Kohle-Investitionen.

Um Klimaziele zu erreichen, müssen wir uns wohl von den fossilen Rohstoffen verabschieden. Doch so weit ist die Welt noch nicht, heißt es in einer Analyse. Dabei ist Solarenergie für viele längst günstiger.

Trotz der steigenden Nutzung erneuerbarer Energien sind die Zeiten von Öl und Gas nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) noch längst nicht vorbei. In den kommenden Jahrzehnten werde die weltweite Nachfrage nach Rohöl auch im Fall eines Elektroauto-Booms weiter steigen, sagten die Experten am Dienstag in ihrem Jahresbericht voraus. Das Wachstum werde bis 2040 aber nicht mehr so stark sein wie in der Vergangenheit.

Zwar verbrauchten Autos durch effizientere ...

