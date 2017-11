Frankfurt - Der Eurokurs hat am Dienstag von einem überraschend starken Wirtschaftswachstum in Deutschland profitiert. Am Nachmittag erreichte er mit 1,1764 US-Dollar ein Tageshoch. Im frühen Handel hatte der Eurokurs noch rund einen Cent niedriger gelegen.

Auch zum Franken konnte die Gemeinschaftswährung zulegen, wenn auch moderater. Ein Euro kostet derzeit 1,1656 CHF nach 1,1633 am Morgen. Der US-Dollar geht mit 0,9917 CHF nach 0,9969 am Morgen um.

Im dritten Quartal hatte die deutsche ...

