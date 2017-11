Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag etwas zugelegt. Die langlaufenden Bundesanleihen bauten ihre Kursgewinne im Handelsverlauf aus. Unterdessen kam die zweijährige Staatsanleihe von ihren Verlusten am Vormittag wieder zurück und präsentierte sich schlussendlich zum Vortag unbewegt.Leichte Kursverluste an den europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...