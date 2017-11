Elastic erreicht Meilenstein von 150 Millionen Produkt-Downloads

Mountain View, Kalifornien, und Amsterdam, Niederlande, Nov. 14, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elastic, das Unternehmen hinter Elasticsearch (https://www.elastic.co/products/elasticsearch) und dem Elastic Stack (https://www.elastic.co/products), gab heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner Version 6.0 bekannt. Der Elastic Stack ist der am meisten verwendeten Sammlung von Open-Source-Produkten (mit mehr als 150 Millionen Downloads seit 2012) für die Lösung von geschäftskritischen Anwendungsfällen wie Suche, Protokollierung, Sicherheit, Metriken und Analyse. Die Version 6.0, verfügbar für die On-Premise-Angebote von Elastic und in der Elastic Cloud (https://www.elastic.co/cloud), umfasst neue Funktionen, die Organisationen dabei unterstützen, den Elastic Stack zu verwalten, einzurichten und zu betreiben. Hinzu kommen neue Funktionen für einen leichteren Zugriff auf Kibana sowie Leistungsverbesserungen in puncto Datenverarbeitung zur Speicheroptimierung und Kostenreduzierung. "Ich möchte unserer gesamten Benutzer-Community und unseren Kunden dafür danken, dass sie uns immer antreiben unsere Produkte zu verbessern und einen echten Beitrag zu unseren Releases leisten", sagt Shay Banon, Gründer und CEO von Elastic. "Die Version 6.0 bringt unseren gesamten Stack mit vielen neuen Funktionen zur Visualisierung von Daten, der Verwaltung von Vorgängen im Rahmen von Elastic-Stack-Deployments, dem Aktualisieren zwischen Versionen und der Aufnahme von Daten aus neuen Quellen auf eine ganz neue Ebene." Elasticsearch Vereinfachtes Upgrade-Erlebnis für die Migration zwischen verschiedenen Hauptversionen

Neues vorgangsbasiertes Framework für die Datenreplikation zur schnellen Datenwiederherstellung

Neue Möglichkeiten zum effektiven Speichern von Sparse-Feldern, die die Speicherkosten senken

Sortierung von Indexzeiten für schnellere Ausführung von sortierten Queries

Verteilte Ausführung von Watches für eine bessere Kontrolle und Leistung in großem Umfang (X-Pack)

Neuer Sicherheitsstandard für eine strengere standardmäßige Positionierung in Sachen Sicherheit (X-Pack) Kibana Vollbild-Modus für Dashboards; kein Pixel bleibt ungenutzt

Verbesserung bei der Barrierefreiheit wie z. B. Farbkontrast, Unterstützung für Screenreader und Navigation per Tastatur

Kuery, eine neue Query-Sprache, die das Erlebnis mit der Kibana-Suchleiste noch eindrucksvoller macht

Export von Kibana-Suchergebnissen in CSV-Dateien mit nur einem Klick (Kostenlos in X-Pack Basic (https://www.elastic.co/subscriptions))

Upgrade der Assistent-Funktionen zur Vereinfachung Ihrer Migrationserfahrung (Kostenlos in X-Pack Basic (https://www.elastic.co/subscriptions))

Dashboard-Only-Modus für das sorgenfreie teilen Ihrer Dashboard (X-Pack)

Neue Alerting-Funktionen zur einfachen Erstellung und Verwaltung von schwellenwertbasierten Benachrichtigungen (X-Pack)

Automatische E-Mail-Benachrichtigungen zur Überwachung Ihres Elastic Stack (X-Pack) Beats Auditbeat, ein neuer Beat für die Aufnahme von komplexen Daten aus dem Linux-Audit-Framework

Verbesserte Überwachung für Docker- und Kubernetes-Deployments

Metricbeat-Module: RabbitMQ, Aerospike, Memcached, Dropwizard, vSphere

Filebeat-Module: Redis, ICINGA Logstash Migrationstool zur einfachen Konvertierung von Ingest-Node-Pipelines in Logstash-Konfigurationen

Ausführen und Verwalten mehrerer Logstash-Pipelines

Pipeline-Viewer, eine bessere Möglichkeit für die Anzeige und Überwachung Ihrer Logstash-Pipelines (Kostenlos in X-Pack Basic (https://www.elastic.co/subscriptions))

Neue zentrale Verwaltungsoberfläche zur Erstellung und Verwaltung mehrerer Logstash-Pipelines an einem zentralen Ort (X-Pack) Elastic Cloud Enterprise Elastic Cloud Enterprise (https://www.elastic.co/cloud/enterprise) (ECE) 1.1: Unterstützung für 6.0, Offline-Installation und neue Funktionen für die Vereinfachung von Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung Mehr erfahren Blog Version 6.0 (http://www.elastic.co/de/blog/elastic-stack-6-0-0-released)

6.0 virtuelles Launch-Event (http://www.elastic.co/de/live/v6) Über Elastic

Elastic entwickelt Software, um Daten für Such-, Logging-, Sicherheits- und Analytik-Anwendungsfälle in Echtzeit besser nutzbar zu machen und zu skalieren. Das 2012 gegründete Unternehmen entwickelt die Open-Source-Lösung Elastic Stack (Elasticsearch, Kibana, Beats und Logstash), X-Pack (kommerzielle Funktionen) und Elastic Cloud (gehostetes Angebot). Bisher wurden die Produkte insgesamt über 150 Millionen Mal heruntergeladen. Elastic wird von Benchmark Capital, Index Ventures und NEA durch Investitionen in Höhe von über 100 Mio. USD unterstützt und beschäftigt über 600 Mitarbeiter in 30 Ländern. Weitere Informationen gibt es unter elastic.co (http://www.elastic.co/). Pressekontakte bei Elastic EMEA

