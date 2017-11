Luzern - Angriffe auf die Netzneutralität, wie beispielsweise Netzsperren, haben kaum die beabsichtigte Wirkung und sind kontraproduktiv. IT-Fachleute und Juristen waren sich am Dienstag an einem Mediengespräch anlässlich des swissICT Symposiums 2017 in Lu-zern einig: Es handelt sich dabei um staatliche Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit.

Die kürzlich vom Parlament bei der Beratung des Glücksspielgesetzes beschlossenen Netzsperren für ausländische Anbieter sind ein klassischer gesetzgeberischer Sündenfall, erklärte Wirtschaftsjurist Dr. Lukas Morscher, Partner & Rechtsanwalt bei der Zürcher Kanzlei Lenz & Staehelin. Entsprechende Regulierungen seien gemäss dem gesetzgeberischen Grundver-ständnis nur dann angebracht, wenn die Voraussetzungen "von grossem öffentlichen Interesse, Verhältnismässigkeit und geeigneten Massnahmen" erfüllt sind. Und dies sei hier in Bezug auf öffentliches Interesse und Eignung der Massnahme keineswegs der Fall.

Drohender Wirtschaftskrieg

swissICT-Präsident Thomas C. Flatt wies darauf hin, dass solche Entscheide in der Schweiz aufgrund starker Interessenvertretungen und Branchen-Lobbyismus in- und ausserhalb des Parlaments möglich sind. Er erinnerte daran, dass swissICT das Referendum gegen das Spielbankengesetz nicht unterstützt, weil er es als chancenlos gegenüber der starken Lobby von Spielbanken, Swisslos, Sport- und Kulturverbänden sieht und als kontraproduktiv einstuft. Flatt warnte allerdings davor, dass bei weiteren solchen branchengestützten Netzsperren ein eigentlicher Wirtschaftskrieg aus protektionistischen Massnahmen droht. Als Lösung ...

