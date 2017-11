Wie nähern uns bereits wieder in großen Schritten dem Ende des laufenden Börsenjahres. Alles in allem lässt sich bereits heute konstatieren: Es war schon wieder ein geradezu fantastisches Aktienjahr! Und es könnte auch 2018 so weitergehen, meint zumindest Uwe Burkert, Chefvolkswirt bei der LBBW. Weshalb, erläutert er bei Börse Stuttgart TV.