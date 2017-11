Hamburg (ots) - Doris Brückner (45), seit April 2015 an der Spitze von GALA Digital, wird zum 1. Januar 2018 zusätzlich die Chefredaktion von BRIGITTE Digital übernehmen. Sie trägt damit die Gesamtverantwortung für die inhaltliche und strategische Ausrichtung der führenden Digitalangebote im Frauen- und Lifestyle-Segment in Deutschland. Doris Brückner bleibt Mitglied der GALA-Chefredaktion und wird in ihrer neuen Funktion nun auch der BRIGITTE-Chefredaktion angehören. Eva Spundflasche, bisherige Chefredakteurin BRIGITTE Digital, verlässt zum Jahresende den Verlag auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigen Einvernehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.



Vor ihrem Wechsel zu GALA war Doris Brückner bei der BILD-Zeitung als stellvertretende Chefredakteurin für das Ressort Nachrichten Inland und Ausland sowie für die BILD-Regionalausgaben tätig. Davor arbeitete die renommierte Journalistin bei BILD und BILD am Sonntag in verschiedenen leitenden Positionen und war jeweils Mitglied der Chefredaktion.



Arne Wolter, Chief Digital Officer von Gruner + Jahr: "Ich freue mich, dass wir Doris Brückner für diese große, zusätzliche Aufgabe gewinnen konnten. Doris ist eine versierte und anerkannte Journalistin und Digitalexpertin. Sie wird unsere digitalen Frauen-Angebote noch weiter erfolgreich ausbauen. Ich bedauere den Schritt von Eva Spundflasche sehr. Sie hat BRIGITTE Digital in den letzten drei Jahren mit ihrem Team signifikant weiterentwickelt und die Marke zurück in die Spitze des Wettbewerbs geführt. Ich danke ihr für ihren großartigen Einsatz."



