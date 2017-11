Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel mit einem leichten Minus beendet und knüpft damit auf die nur am Montag unterbrochene Konsolidierungsbewegung an. Nach einem zunächst freundlichen Start rutschte der Leitindex SMI bereits früh wieder ins Minus und fiel nach einem schwachen Handelsstart an der Wall Street am Nachmittag zeitweise bis knapp an die Marke von 9'100 Punkten. Der Handel verlaufe eher lustlos und man verspüre eine gewisse Vorsicht der Marktteilnehmer, hiess es im Handel.

Die Zurückhaltung passe derzeit ins Bild, hiess es weiter. Selbst gute Konjunkturdaten, wie etwa das deutsche Wirtschaftswachstum, würden derzeit nicht dazu ausreichen, die Investoren von der Seitenlinie ins Spiel zu bringen. Die generelle Stimmung sei aber nach wie vor gut. Die Furcht vor einer grösseren Korrektur gehe nicht um und die Hoffnung auf eine Jahresendrallye bestehe weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,35% tiefer bei 9'130,48 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,27% auf 1'477,85 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,26% auf 10'472,64 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 17 im Minus, 12 im Plus und einer (Kühne+Nagel) unverändert.

Die grössten Abgaben unter den Blue Chips verbuchten LafargeHolcim (-1,4%). Offenbar wurde hier im Zusammenhang mit der Untersuchung zum Syrien-Fall von Lafarge die Konzernniederlassungen in Paris ...

