Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel mit einem leichten Minus beendet und knüpft damit auf die nur am Montag unterbrochene Konsolidierungsbewegung an. Nach einem zunächst freundlichen Start rutschte der Leitindex SMI bereits früh wieder ins Minus und fiel nach einem schwachen Handelsstart an ...

