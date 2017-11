Erfurt (ots) - Am 16. November wird weltweit der von der UNESCO ausgerufene "Internationale Tag für Toleranz" gefeiert. Für den Kinderkanal von ARD und ZDF Grund genug, sich mit kultureller Vielfalt zu befassen. Neben ausgewählten Programm-Highlights setzen sich auch reguläre Formate in über 1.900 Sendeminuten mit diesem Thema auseinander. Aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beleuchten die rund 25 Programme kulturelle Vielfalt und Toleranz, unter anderem in folgenden Angeboten:



In einer extralangen Spezial-Ausgabe des Magazins "neuneinhalb" (WDR) geht Reporterin Siham der Frage nach, wo und wie Zusammenleben in Deutschland gelingen kann und warum es manchmal Zeit braucht, um sich aneinander zu gewöhnen. Mittwoch, 22. November, 19:25 Uhr



"Die Sendung mit der Maus" (WDR) zeigt unter anderem den Trickfilm "In einem Land", vertont von Elke Heidenreich. In dem Märchen muss sich der König damit auseinandersetzen, dass sein Volk beginnt, sich gegen die verordnete Einfarbigkeit zu wehren. Sonntag, 19. November, 11:30 Uhr



In den Doku-Reihen "stark!" (ZDF) und "Schau in meine Welt" (KiKA, mdr, HR, rbb, SWR) werden Kinder portraitiert, die schon persönlich Erfahrungen mit den Themen Vielfalt, Toleranz und Migration gemacht haben. So setzt sich "Vanessa gegen Rassismus" ein und die "stark!"-Folge stellt mit "Ibrahim und Jeremia" zwei Brüder auf Zeit vor. Sonntag, 19. November, 16:15 Uhr und Samstag, 25. November, 20:35 Uhr



Kulinarisch geht die Doku-Reihe "Schmecksplosion" (SWR) auf Weltreise: Hier kochen Kinder gemeinsam unter anderem Gerichte aus Russland, Israel, Persien, Mexiko und den USA. Samstag, 18. und 25. November, jeweils 11:45 Uhr, 12:00 Uhr, 12:15 Uhr



In der Spielshow "Tigerenten Club" (SWR) mit Muschda und Johannes geht es unter anderem um eine Schule, die sich schon seit vielen Jahren für geflüchtete Kinder und Jugendliche einsetzt. Samstag, 18. November, 10:45 Uhr



Auch die Magazine "Kann es Johannes?" (WDR, Samstag, 18. November, 17:20 Uhr), "Timster" (KIKA, Samstag, 18. November, 17:45 Uhr), "Checker Tobi" (BR, Samstag, 18. und 25. November, 19:25 Uhr) und die Sitcom "Allesamt zusammen" (KiKA, Montag, 20. November bis Freitag, 24. November, jeweils 15:00 Uhr und 15:25 Uhr) befassen sich mit kultureller Vielfalt.



"KiKA LIVE" (KiKA) mit Jess und Ben präsentiert unter anderem ein Special mit Adel Tawil, der mit seinem aktuellen Hit "Eine Welt, eine Heimat" live bei "Weltreise Deutschland - Die Show" (KiKA) auftreten wird. Freitag, 24. November, 19:30 Uhr



Und auch für die jüngsten Zuschauer stellt der KiKA-Themenschwerpunkt dar, wie kulturell vielfältig unser Land ist:



"KiKANiNCHEN" (KiKA) zeigt die Geschichtenreihe "Familie Maus", in der der Rennmausjunge Mika mit seiner Familie vor dem bösen Wüstenfuchs fliehen muss und unter dem Blaubärbusch eine neue Heimat findet. Doch vieles ist hier anders als zu Hause. Montag, 20. November bis Freitag, 24. November, jeweils 7:50 Uhr



In fünf neuen Folgen der "Sendung mit dem Elefanten" (WDR) singen Knolle und Mary Summer bekannte Kinderlieder in verschiedenen Sprachen und machen ein internationales Quiz. Außerdem gibt es den Elefanten-Song "Ich bin anders als du" in einer neuen, hitverdächtigen Version. Montag, 20. November bis Freitag, 24. November, jeweils 7:25 Uhr



Einen detaillierten Programmüberblick sowie zusätzliche Informationen, Begleitmaterial für Eltern und Pädagogen, Videos, Bilder und Texte stehen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de zur Verfügung.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt: planpunkt: PR GmbH Stephan Tarnow, Marc Meissner Telefon: 0221-91255710 post@planpunkt.de



Weitere Informationen: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de