Mannheimer Morgen zur Entwicklung von Bilfinger Überschrift: Hoffnung auf bessere Zeiten Es war höchste Zeit für Tom Blades. Umso größer dürfte die Erleichterung bei dem Vorstandschef und den Mitarbeitern sein, dass Bilfingers aktuelle Zahlen endlich Hinweise auf den lang ersehnten Aufwärtstrend liefern. Seit Monaten wiederholt Blades immer und immer wieder, dass es bei Bilfinger vorangehe. Doch handfeste Belege für den Weg aus der Existenzkrise ließen sich für Beobachter schwer ausmachen - bis jetzt. Blades ist mit großem Selbstbewusstsein und klaren Zielen als Retter Bilfingers angetreten. Der von ihm eingeleitete Strategieschwenk und die Konsequenz, mit der der Vorstand den überfälligen Konzernumbau anging, wirken durchaus überzeugend. Aber um das Vertrauen der von einem Wertverfall der Aktie gebeutelten Anleger zurückzugewinnen, reicht das noch nicht. Hinzu kam, dass Bilfinger im Sommer seine Prognose für 2017 senken musste. Das erinnerte an die mehrfachen Gewinnwarnungen in der Vergangenheit. Aber nun finden sich auch in der Bilanz handfeste Belege dafür, dass Bilfinger auf einem guten Weg ist. Das dicke Plus beim Auftragseingang macht Hoffnung. Doch dieser positive Trend muss sich mittelfristig im Ergebnis - in schwarzen Zahlen - niederschlagen. Die Geduld der Aktionäre und Mitarbeiter hält nicht ewig.

November 14, 2017 12:45 ET (17:45 GMT)