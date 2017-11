EnvisionTEC, einer der führenden weltweit tätigen Hersteller von Desktop- und Vollproduktions-3D-Druckern und Materialien, hat heute zwei größere Versionen seiner beliebten Modelle präsentiert: den Perfactory und den Hochgeschwindigkeitsdrucker cDLM. Mit beiden wird ein noch höherer Durchsatz möglich.

EnvisionTEC, a leading manufacturer of desktop and production 3D printers, is launching two larger versions of its popular 3D printer models at formnext 2017, the Perfactory 4 LED XXL and the Vida cDLM. (Photo: Business Wire)