Straubing (ots) - Durch Wegschauen wird ein erhebliches sozialpolitisches Problem ignoriert. Da ist zum Beispiel die verfehlte Wohnungsbaupolitik. Obwohl alle Experten seit Jahren vor einem dramatischen Wohnungsmangel und Mietpreisexzessen in den Ballungsräumen warnen, wurde dieses Thema sträflich vernachlässigt. Die Kommunen haben ihren Wohnungsbestand vielfach an private Unternehmen verkauft und sich damit die Möglichkeit genommen, bei Bedarf selbst Sozialwohnungen anbieten zu können. Zugleich haben sie es versäumt, ausreichend Bauland günstig zur Verfügung zu stellen.



