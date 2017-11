Damit die Konflikte nicht noch größer werden, haben die Jamaika-Sondierer die Passage zum Euro-Rettungsschirm ESM aus ihrem Europa-Papier gestrichen. Hintergrund ist wohl die Einstellung der FDP zu diesem Thema.

Die Jamaika-Sondierer wollen einem Streit über den Euro-Rettungsschirm ESM aus dem Weg gehen. Im Europa-Papier sei nun kein Satz zum ESM enthalten, "damit wir darüber nicht streiten müssen", sagte ein Verhandlungsteilnehmer nach Beratungen in der Facharbeitsgruppe am Dienstag in Berlin. Hintergrund sei vor allem die Skepsis der FDP vor einer Weiterentwicklung des ESM. Man könne dieses ...

