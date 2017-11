Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag bei längeren Laufzeiten zugelegt. Etwas Rückenwind gab ihnen die Risikoscheu der Anleger, die sich an den Aktienmärkten mit nachgebenden Kursen bemerkbar machte. Von US-Konjunkturseite gingen am Markt keine nennenswerten Impulse aus.Im Oktober waren die US-Erzeugerpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...