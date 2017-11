London (ots/PRNewswire) - WilsonHCG (http://www.wilsonhcg.com/) wurde für sein Recruitment Process Outsourcing (RPO) in der EMEA-Region in die Baker's Dozen-Liste für Kundenzufriedenheit für 2017 aufgenommen. Der Preis, der von HRO Today überreicht wurde, ist bereits der dritte Preis in Folge für WilsonHCG unter den Top 5. Zudem erhielt der weltweit führende Anbieter innovativer Talentlösungen (ebenfalls das dritte Mal in Folge) die Excellence in Engagement Strategy-Auszeichnung von HRO Today für den europäischen Markt. Dieser Preis wurde von HRO Today gemeinsam mit den Services and Technology Association Awards verliehen.



Die Bewertungen der Baker's Dozen-Liste von HRO Today basieren im Gegensatz zu anderen Auszeichnungen ausschließlich auf Kundenzufriedenheitsbewertungen durch Käufer von RPO und globalen Talentlösungen in der Region EMEA.



"Die dritte Aufnahme von WilsonHCG in Folge in die Baker's Dozen EMEA-Liste zeugt von den Fachkenntnissen, dem Wachstum und dem Engagement unseres EMEA-Teams für die allerhöchste Servicequalität", sagt Kim Pope, Executive Vice President von Global Solutions. "Wir werden uns im Jahr 2018 und auch in absehbarer Zukunft weiterhin auf Prozessinnovationen und die Bereitstellung von Lösungen konzentrieren, die unseren Kunden die Einstellung und Bindung erstklassiger Mitarbeiter ermöglichen sowie optimale Zufriedenheit bringen."



Im September wurde WilsonHCG zum siebten Mal in Folge in die Baker's Dozen-Liste des Magazins HRO Today für global führende Anbieter von Enterprise-RPO-Lösungen aufgenommen (http://www.wilsonhc g.com/press-release-wilsonhcg-named-top-rpo-provider-by-hro-today-bak ers-dozen-list). John Wilson, CEO von WilsonHCG, ist der Meinung, dass WilsonHCG in erster Linie aufgrund des kundenorientierten Ansatzes in allen seinen Partnerschaften regelmäßig solche renommierten Auszeichnungen erhält.



"Es ist eine Ehre, heute von HRO Today im dritten Jahr in Folge als ein führender RPO-Anbieter in der Region EMEA ausgezeichnet zu werden, insbesondere, nachdem wir erst im September von HRO Today in die Baker's Dozen-Liste für Enterprise-RPO-Leader aufgenommen wurden." CEO John Wilson erläutert: "WilsonHCG ist inzwischen auf sechs Kontinenten und in 37 Ländern vertreten. Unser schnelles, jedoch strategisches Wachstum in der gesamten Region zeugt, gemeinsam mit den Anerkennungen für Kundenzufriedenheit und Branchenführung, von unserer Fähigkeit, unseren Kunden ausgezeichnete Ergebnisse zu liefern."



Die Baker's Dozen-Liste und Preise wurden im Rahmen des EMEA-Forums von HRO Today bekannt gegeben, das vom 6. bis 8. November in Dublin in Irland stattfand. John Wilson war schon im zweiten Jahr in Folge Vordenker und Diskussionsteilnehmer.



"Es sollte uns nicht überraschen, dass WilsonHCG im Jahr 2017 mehrere HRO Today-Preise erhielt", sagt Elliot Clark, CEO von HRO Today. "Die Aufnahme in unsere EMEA Baker's Dozen-Liste sowie die Verleihung unseres Excellence in Engagement Strategy-Preises - jeweils zum dritten Mal in Folge - ist eine Anerkennung der Fähigkeit von WilsonHCG, seinen Kunden ausgezeichneten Service anzubieten und zugleich eine einzigartige Unternehmenskultur mit einer engagierten Belegschaft zu pflegen."



Über WilsonHCG



Wilson Human Capital Group, Inc. (WilsonHCG) ist ein Weltmarktführer für innovative Talentlösungen, der nach dem Prinzip verfährt, seinen Kunden echte Partnerschaft bereitzustellen. Durch unser hochkonfigurierbares Modell Talent Ecosystem transformieren wir jede Funktion für Talente zu einem strategischen Vorteil. Bei WilsonHCG führen die Partnerbeziehungen, die wir entwickeln, zu Ergebnissen für unsere Kunden. Better People, Better Business.®



Medienkontakt Richard Ward +1.715.214.9144 Richard.Ward@WilsonHCG.com



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/602965/WILSONHCG_LOGO.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/602966/WilsonHCG_HRO_Logo.jpg



OTS: WilsonHCG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119487.rss2