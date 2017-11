Stuttgart (ots) - Erfahrene Politiker wissen, dass die Gefahren dann am größten sind, wenn es sehr gut läuft. Noch nie war es für die Jamaika-Parteien so leicht, auf Kosten der nächsten Generation die Rentenkasse zu plündern. Doch bei der der Rente erleben wir nur ein Zwischenhoch. Noch ist die Mehrzahl der Baby-Boomer im Beruf. Im nächsten Jahrzehnt wird sich das schlagartig ändern: Immer weniger Beitragszahler müssen mehr Rentner finanzieren. Die Politik ist gut beraten, sich darauf frühzeitig einzustellen. Niemand kann zudem absehen, wie lange der Aufschwung anhält.



