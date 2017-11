Das britische Parlament debattiert lautstark das EU-Ausstiegsgesetz, die Premierministerin Theresa May kämpft ums Überleben. In der ersten Sitzung verbündeten sich mehrere Tory-Rebellen mit der Opposition.

Das Brexit-Datum auf dem Deckblatt ging Dominic Grieve zu weit. "Wahnsinnig" sei es, den Stichtag für den EU-Ausstieg in ein Gesetz zu schreiben, wütete der konservative Abgeordnete am Montagabend im britischen Unterhaus. Was, wenn die Unterhändler in Brüssel am Ende noch eine zusätzliche Woche brauchten? Niemand könnte Großbritanniens Sturz "ins Leere" mehr aufhalten.

Er lasse ja über vieles mit sich reden, aber das Diktat der Regierung sei "nicht akzeptabel", sagte Grieve. Er werde bei diesem "Prozess der nationalen Selbstverstümmelung" nicht mitmachen. Das Parlament könne seine Verantwortung nicht einfach aufgeben.

Es war der erste von acht Debattentagen zum EU-Ausstiegsgesetz, und es ging hoch her. Die Parlamentarier wollen den Brexit-Prozess nicht der Regierung überlassen, das wurde deutlich. Wie groß der Wunsch nach Mitsprache ist, zeigt schon die schiere Zahl der Änderungsanträge. Die 471 Anträge füllen 186 Seiten - dreimal so viele wie der Gesetzentwurf selbst.

Gleich zu Beginn formierte sich eine große Koalition der Brexit-Gegner ...

