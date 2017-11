"Yummynator® löst ein großes Problem für Millionen Tierhalter!" - Ralf Dümmel, Investor in der VOX-Gründershow



Mit seiner Charme-Offensive hatte Gründer Marcus König gleich zu Beginn seiner Präsentation alle Löwen begeistert, tollten doch süße Hundewelpen durch das Studio von "Die Höhle der Löwen". Tollpatschig und unwiderstehlich niedlich machten sie sich über die gefüllten Futternäpfe her. Zum Erstaunen aller Löwen verrutschte einer der Näpfe nicht - DAS unschlagbare Verkaufsargument beim Yummynator®. Tatsächlich verrutschen herkömmliche Näpfe oft und das herausgefallenen Futter wird mit dem Napf herumgeschoben und ringsherum auf dem Boden verteilt.



Yummynator® bietet hierfür die optimale Lösung: Das praktische Tiernapf-System vereint Napf und rutschfeste Platzmatte durch einen praktisches Drehverschluss. Die Yummynator® Platzmatte saugt sich selbstständig am Boden fest und kann somit weder um- gestoßen noch verschoben werden.



Zwtl.: Der Yummynator® löst für Investor Ralf Dümmel ein großes Problem



Das geniale 2in1-System von Yummynator® überzeugte wohl alle Investoren, Ralf Dümmel erkannte allerdings sehr schnell das Potenzial. "Sie lösen ein großes Problem", zeigte der Löwe sich überzeugt vom Nutzen für Millionen Tierhalter - und schlug zu! Der Investor sicherte sich für 150.000? eine 20%-Beteiligung an der Yummynator GmbH.



"Wer kennt es nicht, dass der Napf mit dem Hund oder der Katze spazieren geht und dabei Dreck hinterlässt? Das Problem hat Marcus König mit YUMMYNATOR® gelöst. Ich freue mich, ihn dabei zu unterstützen, sein Unternehmen weiter voran zu bringen." Ralf Dümmel, Geschäftsführer DS Produkte



"Die Futterplätze unserer Hunde waren ständig verschmutzt, daher habe ich nach einer Lösung gesucht und mir alle möglichen mit ?rutschfest? beworbenen Futternäpfe gekauft, die jedoch allesamt nicht hielten was sie versprachen. So kam ich auf die Idee für mein innovatives Futternapf-System", sagt Yummynator® Gründer Marcus König.



Zwtl.: YUMMYNATOR®: Mit dem rutschfesten System aus Futternapf und selbsthaftender Platzmatte geht nichts mehr daneben



Dank YUMMYNATOR® endlich weniger Schmutz in den eigenen vier Wänden! YUMMYNATOR® macht Schluss mit Näpfen, die von Katze und Hund durch die Wohnung geschoben, oder gar umgeworfen werden. Denn das neue, clevere "2-in-1"-Futternapf-System vereint nicht nur Futterschüssel und selbsthaftende Platzmatte in einem, es ist auch noch absolut rutschsicher. Der Napf und die Matte lassen sich dabei mittels eines einfachen Verschluss- Systems schnell verbinden und wieder lösen. Auch optisch ist YUMMYNATOR® ein echter Hingucker und daher ideal für stilbewusste Haustierbesitzer. Dieses Konzept überzeugte auch Investor und DS Produkte Geschäftsführer Ralf Dümmel in der VOX Gründer-Show "Die Höhle der Löwen".



"Ralf ist so nett, sympathisch und nahbar, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Sehr beeindruckt hat mich auch sein Fachwissen, seine unglaubliche Motivation, sein Optimismus und sein großes Netzwerk." Marcus König, Gründer von YUMMYNATOR®



Haustierbesitzer wollen nur das Beste für ihre Lieblinge und haben daher hohe Ansprüche an die Ausstattung für ihren Vierbeiner. Deshalb sind alle YUMMYNATOR®-Näpfe BPA-frei, PVC-frei spülmaschinenfest und lebensmittelecht. "Die Futterplätze unserer Hunde waren ständig verschmutzt, daher habe ich nach einer Lösung gesucht. So kam ich auf die Idee für mein innovatives Futternapf-System", sagt YUMMYNATOR® Gründer Marcus König.



YUMMYNATOR® ist in verschiedenen Farben und in den Größen S (400 ml), M (850 ml) und L (1.400 ml) im Handel oder unter www.yummynator.com/ für jeweils 14,99 EUR (S), 17,99 EUR (M) bzw. 19,99 EUR erhältlich.



Eigene Farb-Kombinationen ermöglicht der "Kombinator" auf [www.yummynator.com] (http://www.yummynator.com)



Zwtl.: rutschsicher



Zwtl.: hygienisch



Das Material des Yummynator® lässt sich leicht reinigen und bietet keinen Nährboden für Bakterien oder Krankheitserreger. Haustierbesitzer wollen nur das Beste für ihre Lieblinge und haben daher hohe Ansprüche an die Ausstattung für ihren Vierbeiner. Die Gesundheit unserer Haustiere ist auch uns ein überaus wichtiges Anliegen, deshalb sind alle Yummynator® -Näpfe BPA-frei, PVC-frei, lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet.



Zwtl.: kombinierbar



Optisch ist Yummynator® ein echter Hingucker und daher ideal für stilbewusste Haustierbesitzer. Der Napf und die Matte lassen sich dabei mittels eines einfachen Drehverschluss-Systems schnell verbinden und wieder lösen. Damit lässt sich leicht die persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Farben und Größen individuell zusammenstellen und passt so auch genau zum Style von Herrchen und Frauchen! So integriert sich Yummynator® in jedes Ambiente und passt perfekt in die Küche, das Esszimmer - oder sogar zum Fell des vierbeinigen Lieblings!



[DOWNLOAD BILDMATERIAL] (http://bit.ly/Yummynator)



[www.yummynator.com] (http://http://bit.ly/Yummynator)



