Global Entrepreneur Program (GEP) zur Beschleunigung von Verkehrssicherheitslösungen

Heute auf dem NYC 4th Annual Vision Zero Fleets Safety Forum initiierte Together for Safer Roads (TSR) sein Global Entrepreneur Program (GEP). Mithilfe dieses Programms vernetzt TSR junge Unternehmen mit Verkehrssicherheitsexperten multinationaler Unternehmen und an Universitäten, um Lösungen auszuarbeiten, die Unfälle und Todesfälle auf den Straßen rund um den Globus reduzieren helfen. Drei Unternehmen HAAS Alert, Ouster und Zendrive wurden als Gründungsmitglieder für dieses Programm ausgewählt.

Als ein Bindeglied für global orientierte Unternehmen und Meinungsbildner des Privatsektors werden TSR und die GEP junge Unternehmen ermutigen, innovative Lösungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit voranzubringen, um einen bedeutenden Beschleuniger für ihr Wachstum und ihre gesellschaftliche Wirkung zu erhalten. Die Unternehmen werden mit TSR für rund sechs Monate kooperieren und erhalten im Rahmen dieser Zusammenarbeit den Status einer assoziierten Mitgliedschaft in der globalen Vereinigung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

"TSR ist äußerst erfreut, diese vielversprechenden Unternehmen unterstützen zu können durch Nutzung ihres innovativen Denkens und ihrer positiven Energie, um den Herausforderungen der Verkehrssicherheit wirkungsvoll begegnen zu können", so David Braunstein, President von TSR. "Gemeinsam mit unseren globalen Mitgliedern und unseren Partnern im öffentlichen Sektor können junge Unternehmen einen Beitrag leisten, die Straßen rund um den Globus für jedermann sicherer werden zu lassen."

Die einflussreichen Mitglieder und Experten von TSR bieten beste Voraussetzungen für jüngere Unternehmen, um Zugang zu Top-Tier-Netzwerken und der Erfahrungswelt der klügsten Köpfe auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit zu erhalten. Das Programm ermöglicht den Unternehmen

das Anzapfen des Wissensnetzwerks für Straßensicherheits-Technologien

den Einsatz neuer Technologien auf der Grundlage von Erkenntnissen der TSR-Mitglieder, des TSR Expert Panel und anderer Partner mit denen TSR kooperiert und

die Schaffung eines Erprobungsfeldes für neue Lösungen mithilfe der "Safer Roads Challenge"-Signaturprojekte von TSR rund um den Globus.

"Der Privatsektor spielt eine bedeutende Rolle im Rahmen der Gespräche zur Förderung des Flottenmanagements und der Sicherheitstechnologien", so Keith Kerman, Chief Fleet Officer für New York City. "Als Partner von TSR freuen wir uns darauf zu sehen, wie sich das Potenzial dieser Zusammenarbeit entfalten wird, um die Entwicklung innovativer Lösungen zum Schutz von Flottenfahrzeugen und den Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern in ihrer Nähe voranzubringen."

Die 3 großen Gründungsmitglieder von GEP:

HAAS Alert

HAAS Alert ist ein Cellular V2V (Vehicle-to-Vehicle) Safety Cloud und Smart-Communities-Datendienstleister, der mithilfe der R2V (Responder-to-Vehicle) Kommunikationstechnologie zur Sicherheit von Einsatzkräften, Fahrern und der Öffentlichkeit beiträgt, indem Fahrzeugführer in Echtzeit alarmiert werden, wenn Rettungskräfte in der Nähe oder unterwegs zu einem Abruf sind. Fahrer und Einsatzkräfte nutzen die Informationen, um Unfälle und Verkehrsstörungen zu vermeiden. Das Unternehmen kooperiert gegenwärtig mit dem U.S. Department of Homeland Security im Rahmen fortschrittlicher Lösungen und erhält zudem Unterstützung von führenden Sicherheitsorganisationen, darunter NSC (National Safety Council), FAMA (Fire Apparatus Manufacturers' Association), FEMSA (Fire and Emergency Manufacturers and Services Association) und NFPA (National Fire Protection Association).

"Unsere wichtigste Aufgabe besteht darin, einen Beitrag zur Sicherheit von Fahrzeugführern und Einsatzkräften auf unseren Straßen zu leisten", so Cory Hohs, CEO von HAAS Alert. "Die Technologie macht den Unterschied und unser Einfluss wird durch die Teilnahme an dem Global Entrepreneur Program von TSR weiter gestärkt, da dies mit unserem gemeinsamen Ziel übereinstimmt, zur Rettung von Menschenleben beitragen zu können."

Ouster

Ouster hat eine Kollisionsvermeidungstechnologie namens FleetGuide entwickelt, um die Sicherheit und Rentabilität von Fahrzeugflotten zu maximieren. Das System wird durch das neue Automobil LIDAR (3D-Sensor) Design ermöglicht und bietet signifikante Leistungsverbesserungen, wobei zudem die Kosten um das mehr als 50-fache im Vergleich mit dem gegenwärtigen, den Stand der Technik verkörpernden LIDAR reduziert werden, indem leistungsstarke und wirtschaftliche Sicherheitsanwendungen ermöglicht werden. Die Sensoren erkennen nahende Fahrzeuge, Fußgänger, Fahrradfahrer und andere Gefahren in der Nähe von Nutzfahrzeugen und warnen die Fahrer vor diesen Gefahren in Echtzeit.

"Die FleetGuide Technologie von Ouster dient dem Schutz von Nutzfahrzeugen und Fahrzeugen in ihrer unmittelbaren Nähe durch Kollisionsvermeidungstechnologie der nächsten Generation", so Angus Pacala, Mitbegründer und CEO von Ouster. "Unsere Fähigkeit zur Nutzung der Kompetenzen der Mitgliedsunternehmen unterstreicht unser Potenzial, unsere Technologie in Nutzfahrzeugen auch in großem Maßstab zu implementieren und wir sind nun äußerst erfreut, zur Beschleunigung dieser sicherheitsspezifischen Auswirkungen ausgewählt worden zu sein."

Zendrive

Zendrive nutzt die Daten von Mobiltelefonen und maschinelles Lernen zur Identifizierung von Hochrisikoverhalten der Fahrer vor einem potenziellen Unfall. Durch die Verwendung von Sensoren in Smartphones liefern die Verhaltensdaten praktisch umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Sicherheit von Fahrzeuginsassen und Fahrern rund um den Globus. Zendrive hat das Fahrerverhalten auf Fahrstrecken von insgesamt mehr als 72 Milliarden Kilometern (45 Milliarden Meilen) ausgewertet.

"Zendrive hat die Zusammenarbeit mit TSR im Rahmen seines Safer Roads Challenge Projekts in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia sehr genossen, wobei wir einen wichtigen Beitrag zur Erhebung und Auswertung von Verkehrsteilnehmerdaten zum besseren Verständnis wichtiger Risikofaktoren für Verkehrsunfälle leisteten", so Jonathan Matus, CEO und Mitbegründer von Zendrive. "Wir sind äußerst erfreut zu sehen, wie sich unsere Partnerschaft nun im Rahmen der GEP ausweitet."

Sind Sie an einer GEP-Teilnahme interessiert? Kontaktieren Sie TSR unter info@togetherforsaferroads.org, um weitere Informationen zu erhalten und ein Antragsformular auszufüllen.

Über Together for Safer Roads

Together for Safer Roads (TSR) ist eine innovative Vereinigung, die weltweite Privatunternehmen verschiedener Branchen zusammenbringt, um bei der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Senkung der Zahl der Todesopfer und Verletzten aus Straßenverkehrsunfällen weltweit zusammenzuarbeiten. TSR vereinigt Best-Practice-Methoden, Daten, technische Expertise und weltweite Netzwerke der Mitglieder, um sich auf fünf Bereiche zu konzentrieren, die weltweit und in lokalen Gemeinden eine außerordentlich große Wirkung haben. Diese Schwerpunktbereiche stehen im Einklang mit den fünf Säulen des Jahrzehnts der Verkehrssicherheit der Vereinten Nationen, indem Programme entwickelt werden, die sich mit Fragen in den Bereichen Verkehrssicherheitsmanagement, sicherere Straßen und Mobilität, sicherere Fahrzeuge, sicherere Verkehrsteilnehmer und der Reaktion nach Unfällen beschäftigen. Zu den Mitgliedern von TSR zählen derzeit AB InBev, Abertis, AIG, AT&T, CAlAmp, Ericsson, GM, IBM, iHeartMedia, Octo Telematics, PepsiCo, Republic Services, Ryder, UPS und Walmart. Weitere Informationen finden Sie unter www.togetherforsaferroads.org. Treten Sie mit uns in Kontakt auf Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube.

