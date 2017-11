Das Designzentrum LTTS Israel soll als globales Zentrum für die Entwicklung moderner Lösungen in den Bereichen Video, ASIC-Design und Sicherheit fungieren

L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS), ein führendes global tätiges Unternehmen für Pure-Play-Engineering-Dienste mit Sitz in Indien, hat heute die Gründung von LTTS' Center of Excellence (CoE) in Jerusalem, Israel, bekanntgegeben. Dies bedeutet einen weiteren wichtigen Meilenstein für die globale Präsenz der Firma.

Das CoE wird der Entwicklung und Bereitstellung von ASIC-Komplettlösungen, hardware- und softwarebasierten Sicherheitslösungen sowie Videolösungen der nächsten Generation für internationale Kunden in den folgenden Marktsegmenten gewidmet sein: Medien, Unterhaltung, Telekommunikation, Automobile und IIoT. Damit sollen die Bestrebungen von LTTS weiter ergänzt werden, innovative Lösungen und Services anzubieten sowie die Führungsposition des Unternehmens in diesen Marktsegmenten konsolidiert werden.

Außer dem CoE in Jerusalem hat LTTS ein Verkaufsbüro in Tel Aviv eröffnet, mit dem die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens in Israel ausgeweitet und die volle Bandbreite von Engineering-Services in den Gebieten Telekommunikation, Halbleiter, Medizintechnik, Automobile, IoT und Anlagenbau angeboten werden sollen.

Die Gründung des israelischen CoE ist Teil der Investitionen von LTTS in Engineering der nächsten Generation und disruptive Technologien. Dazu zählen erweiterte Funktionen in den Bereichen Integrierte Anwendungen, Halbleiter, Maschinelles Lernen, Sicherheit und Video.

LTTS hat vor, seine Mitwirkung bei der Startup- und Innovationslandschaft in Israel zu vertiefen und neue Gelegenheiten für Wachstum bei anderen Akteuren der Branche zu schaffen. Das Unternehmen hat Gespräche mit Hochschulen und technischen Instituten in Israel über die Möglichkeiten der Kooperation bei diversen F&E-Initiativen aufgenommen, die von LTTS-Kunden auf der ganzen Welt genutzt werden können. Außerdem gab es Treffen mit Funktionären des israelischen Wirtschaftsministeriums und der israelischen Innovationsbehörde bezüglich der Verfolgung von durch die Regierung unterstützten Innovationsinitiativen und Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft.

Dr. Keshab Panda, CEO und Managing Director von L&T Technology Services, sagte dazu: "Die Nutzung von digitalem Engineering und intelligenten Technologien durch L&T Technology Services ist förderlich für Kernkompetenzen von Kunden auf der ganzen Welt. Der Notwendigkeit der digitalen Transformation wird damit in Angriff genommen. Angesichts der reichen Tradition Israels bei der Einleitung technischer Innovationen sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, disruptive Engineering-Services zu entwickeln und digitale Fähigkeiten bei integrierten Anwendungen, maschinellem Lernen und verbesserter Sicherheit zu schaffen. All dies sind entscheidende Bausteine für die Zukunft."

In den letzten Jahren hat LTTS bereits Mehrwert mit Engineering-Services für mehrere globale Kunden in Israel geschaffen, die zu den größten Technologiefirmen der Welt zählen. Außer der Deckung von deren internem Bedarf bei Produktentwicklung und Tests bringt LTTS einzigartige Engineering-Kompetenzen mit, die von der Produktentwicklung bis hin zu Produkttests und Produktvalidierung reichen. Zu Beginn dieses Jahres wurde bekanntgegeben, dass LTTS in Zusammenarbeit mit Microsoft Israel das Projekt "Smartest Office Campus" für ein führendes israelisches Technologieunternehmen entwickelt.

Über L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS)

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste innerhalb des gesamten Lebenszyklus von Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 48 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien, und wir haben rund 11.000 Mitarbeiter, die auf 15 globale Lieferzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 38 Innovationslabors in Indien verteilt sind (Stand: 30. September 2017).

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.LntTechservices.com einloggen.

