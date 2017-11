Die Hafengemeinschaft von Antwerpen hat einen Aktionsplan aufgestellt, um die Containerbargenabfertigung in dem Hafen effizienter zu machen. Die Containerabfertigung ist an einigen Verladeterminals in den vergangenen Monaten kräftig unter Druck geraten. Die rasch wachsenden Mengen und die immer größeren Hochseeschiffe an dem Hafen in Kombination mit Arbeitskräftemangel haben...

Den vollständigen Artikel lesen ...