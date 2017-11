Die Verkäufe von biologischem Obst und Gemüse erreichten in dem dritten Quartal (Q3) 2017 1,16 Milliarden USD, ein Anstieg von 8% bei dem Wert und 10% bei der Menge gegenüber dem Vorjahr, so das Organic Produce Network (OPN). Der in Zusammenarbeit mit Nielsen erstellte Überblick von OPN für das Q3 zeigt, die Verkäufe von Bio-Obst und -Gemüse in...

