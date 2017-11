Tokio (ots/PRNewswire) -



Die Pressemitteilung im Multimediaformat finden Sie hier: https:// www.multivu.com/players/uk/8223851-usain-bolt-maison-mumm-japan/



Am 14. November hatte Maison Mumms neuer Chief Entertainment Officer Usain Bolt einen exklusiven Auftritt in Tokio. Anlass war die Markteinführung der Mumm Grand Cordon Cuvée in Japan. Usain inspiriert in seiner neuen Rolle in wagemutigen Feiermomenten mit einer unverwechselbaren Mumm-Note die Welt durch seine positive Lebenshaltung. Seine Talente kann man in einem kühnen neuen Video bestaunen, in dem der schnellste Mann der Welt eine Siegeshaltung ausstrahlt, bevor er das Rennen überhaupt gelaufen ist. Seine persönliche Philosophie: "Gewinne nicht um zu feiern, sondern feire um zu gewinnen." In Tokio enthüllte Usain das Flaschendesign, das frech mit der Tradition bricht. Es gibt den Ton für den Mumm Grand Cordon an, eine Cuvée, die Mumms Begeisterung für wagemutige Bestleister an jedem Fleck der Erde verkörpert.



