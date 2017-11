Medieninformation

Datacolor im Geschäftsjahr 2016/17

Umsatz erneut gesteigert und wiederum Investitionen in die Zukunft - Dividende von CHF 15 je Aktie vorgeschlagen

Im Geschäftsjahr 2016/17 steigerte Datacolor den Nettoumsatz um 5% auf USD 72,8 Mio. (2015/16: USD 69,3 Mio.). In Lokalwährungen betrug die Umsatzsteigerung 7%. Die Rentabilität stieg aufgrund des Umsatzwachstums sowie erneuter Effizienzsteigerungen und ermöglichte wiederum Investitionen in Marketing und Entwicklung zur Unterstützung des künftigen Wachstums. Datacolor erzielte in der Berichtsperiode einen EBITDA von USD 8,9 Mio. (USD 8,7 Mio.), einen EBIT von USD 6,4 Mio. (USD 6,2 Mio.) und einen Reingewinn von USD 6,8 Mio. (USD 6,0 Mio.). Die Bruttogewinnmarge wurde auf hohem Niveau weiter ausgebaut auf 67,1% (65,2%), die EBITDA-Marge betrug 12,2% (12,6%) und die EBIT-Marge 8,8% (9,0%). Die Nettoliquidität (inklusive Finanzanlagen) stieg auf USD 38,2 Mio. (30.9.2016: USD 32,6 Mio.). Datacolor verfügte am 30. September 2017 über eine solide Eigenkapitalquote von 62% (30. September 2016: 63%).

Veränderungen in der Geschäftsleitung

Um die Effizienz weiter zu steigern und die Zusammenarbeit zu fördern, wurden die Marketing- und Produktmanagementaktivitäten innerhalb der Marketingabteilung zusammengeführt, die seit dem 1. Oktober 2016 von Diane Geisler als Vice President Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung geleitet wird. Am 1. Januar 2017 übernahm Annet van der Laan die Aufgaben als CFO. Um den Endkundenmarkt noch besser adressieren zu können, übernahm der bisherige Vice President Business Development, Brian Levey, am 1. März 2017 die neu geschaffene Position Vice President Consumer Solutions. Der Bereich Business Development wurde in eine dem CEO unterstellte Stabsfunktion umgewandelt.

Region Asien-Pazifik mit starkem Wachstum

Datacolor ist ein international führendes Unternehmen für benutzerfreundliche, digitale Farbmanagementlösungen und verfügt über in ihren Märkten erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen sowie eine kundenorientierte, international gut aufgestellte Vertriebs- und Serviceorganisation. Mehr als 38% (2015/16: 35%) des Gruppenumsatzes erzielte Datacolor im Geschäftsjahr 2016/17 in der Region Asien-Pazifik. Sie hat damit ihre Position in diesem dynamischen Markt weiter ausgebaut. Auch in Europa wurde der Umsatz mit bedeutenden neuen Aufträge gesteigert, damit blieb der Anteil am höheren Gruppenumsatz mit 35% (35%) zum Vorjahr unverändert. Der Anteil der Region Nord- und Südamerika ging auf 27% (30%) zurück, vor allem aufgrund einer schwächeren Nachfrage im schwierigen Markt Südamerika und tieferer Umsätze mit Consumer-Produkten in den USA.

Neue Produkte auf dem neusten Stand der Technik

Im April 2017 brachte Datacolor den ColorReaderPRO auf den Markt, eine mobile und Bluetooth-fähige Farbmesslösung, die eigenständig oder mit der App ColorReaderPRO auf dem iPhone und auf Android-Smartphones eingesetzt werden kann. Mit ColorReaderPRO können Maler, Designer und Heimwerker in einem einfachen Vorgang die Farbe eines Objektes messen und präzise Farbdaten erhalten. Datacolor vereint in dieser neuen Lösung eine Vielzahl neuer, modernster Technologien in einem innovativen und leistungsfähigen Farbmesssystem.

Im Juli 2017 stellte Datacolor mit dem CONDITIONER MB2 die neue Generation ihres Umweltangleichungsschranks vor, das eine präzise Farbmessung ermöglicht, indem Farbdifferenzen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unabhängig vom Standort eliminiert werden. Das kompakte Gerät passt in jede Betriebs-, Labor- oder Büroumgebung.

Im September 2017 brachte Datacolor zwei neue Versionen der Datacolor 200 Spektralphotometer-Familie auf den Markt. Das Datacolor 200R ist ein kompaktes Desktop-Spektralphotometer mit modernem Design. Es wurde speziell für den Einsatz im Lackeinzelhandel entwickelt. Das benutzerfreundliche Datacolor 200M ermöglicht eine höhere Produktivität und bietet in Kombination mit der Datacolor-Software zur Anpassung und Qualitätskontrolle von Farbe den Textil-, Lack- und Beschichtungs- sowie Kunststoffherstellern eine kostengünstige Möglichkeit, die Vorteile der digitalen Farbkontrolle voll auszuschöpfen und mit einer höheren Effizienz im Produktionsprozess den Return on Investment zu optimieren.

Um die sich laufend ändernden Kundenanforderungen zu erfüllen, lancierte Datacolor im Geschäftsjahr 2016/17 zahlreiche Software-Upgrades für ihre Softwarepakete Paint, Match Textile, Match Pigment und Tools mit über 80 neue Funktionen.

Solide Finanzierungsstruktur

Ende September 2017 betrugen die liquiden Mittel und Finanzanlagen mit USD 38,2 Mio. (USD 32,6 Mio.) rund 56% der Bilanzsumme von USD 68,1 Mio. (USD 60,5 Mio.). Im Berichtszeitraum wurde im Rahmen der jährlichen Werthaltigkeitsprüfung der Produktionsliegenschaft in der Export Zone des Singapore Industrial Park in Suzhou, China, eine Wertberichtigung von USD -0,5 Mio. vorgenommen. Die Anpassung begründet sich mit einer tieferen Bewertung von Immobilien in der SIP Export Zone, hauptsächlich infolge einer steigenden Steuerbelastung und einer Zunahme der Komplexität der Exportbestimmungen. Datacolor verfügte am 30. September 2017 über ein konsolidiertes Eigenkapital von USD 42,2 Mio. (30. September 2016: USD 37,9 Mio.).

Ausbau der Organisation unterstützt langfristiges Wachstum

Im Geschäftsjahr 2016/17 hat Datacolor wiederum in das langfristige Wachstum investiert und den Personalausbau in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Entwicklung konsequent vorangetrieben. Um die Umsetzung der Wachstumsstrategie zu unterstützten, wurde der durchschnittliche Mitarbeiterbestand von 364 auf 382 ausgebaut. Zudem wurden die Schulungsprozesse optimiert und weitere Massnahmen zur Förderung des Engagements der Mitarbeitenden realisiert.

Datacolor AG

Die Datacolor AG (Holdinggesellschaft für Datacolor-Beteiligungen) verzeichnete im Geschäftsjahr 2016/17 einen Gewinn von CHF 3,3 Mio. (2015/16: CHF 2,4 Mio.). Die Zunahme zum Vorjahr ist unter anderem auf die im statutarischen Abschluss ausgewiesenen Beteiligungserträge von CHF 4,0 Mio. zurückzuführen. Nach Ausschüttung einer Dividende von CHF 2,1 Mio. (entsprechend 34% des konsolidierten Jahresgewinns 2015/16) betrug das Eigenkapital der Datacolor AG per 30. September 2017 CHF 17.0 Mio. (CHF 15,4 Mio.).

Ausblick

Um das langfristige Wachstum voranzutreiben investierte Datacolor auch im Geschäftsjahr 2016/17 in die Entwicklung und Einführung innovativer Instrumente und Softwarelösungen sowie in den weiteren Ausbau der Organisation. Mit ihrer starken Marktpräsenz, einer hohen Innovationskraft und ihrer soliden Finanzstruktur ist Datacolor gut positioniert, um in Verbindung mit gezielten Akquisitionen die anspruchsvollen Wachstums- und Renditeziele zu erreichen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2016/17 ist verfügbar: (http://ir.datacolor.com/finanzpublikationen/: http://ir.datacolor.com/finanzpublikationen/)

Luzern, 15. November 2017

Für weitere Informationen T +41 44 488 40 19 Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wüschner (www.datacolor.com: http://www.datacolor.com) Waldstätterstrasse 12, PF 2541, 6002 Luzern Termine 7. Dezember 2017 Ordentliche Generalversammlung 2016/17 4. Mai 2018 Halbjahresbericht 23. Oktober 2018 Eckdaten 13. November 2018 Publikation Geschäftsbericht 5. Dezember 2018 Ordentliche Generalversammlung 2017/18

Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit mehr als 45 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite (www.datacolor.com: http://www.datacolor.com).