Feldcrew von Quantum Cobalt schließt Phase-1-Explorationen bei Projekt Rabbit Lake in der Nähe von Temagami (Ontario) ab

15. November 2017 - Vancouver (British Columbia). Quantum Cobalt Corp. (CSE: QBOT, OTC: BRVVF, FRA: 23B) (Quantum oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Phase-1-Explorationsprogramm im Kobaltkonzessionsgebiet Rabbit Lake (das Konzessionsgebiet Rabbit Lake oder das Konzessionsgebiet), 14 Kilometer südöstlich von Temagami (Ontario) gelegen, abgeschlossen hat. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der berühmten Kobaltprovinz und liegt etwa 47 Kilometer südlich der Stadt Cobalt (Ontario). Im Konzessionsgebiet befindet sich ein gut dokumentiertes historisches Kobalt-Gold-Nickel-Vorkommen.

Das Vorkommen befindet sich in einem Nipissing-Diabas nördlich des Konzessionsgebiets und enthält eine 18 Zoll mächtige Bruchzone mit Kobalt-Eisen-Nickel-Arseniden und einer Chalkopyritmineralisierung. Historische Analysen ergaben Werte von bis zu 8,76 Prozent Kobalt, 6,56 % Nickel und 8,8 Gramm Gold pro Tonne.

Eine Feldcrew hat das Konzessionsgebiet kürzlich besichtigt und ein systematisches Explorationsprogramm durchgeführt, über das weiter unten berichtet wird.

Die Schürfungen im nördlichen Gebiet ergaben mehrere nicht kartierte Diabaskontakte. Dies sowie das Vorkommen rechtfertigten die Fokussierung auf ein geochemisches Bodenprogramm mit insgesamt 105 Proben, die in einem 25 mal 200 Meter großen Raster entnommen wurden. Des Weiteren wurden in anderen Bereichen des Konzessionsgebiets zwei vielversprechende Verwerfungszonen identifiziert, in denen weitere 22 Proben in Abständen von zehn Metern entnommen wurden. Bei der Besichtigung wurde eine Beep Mat verwendet und insgesamt 29 Schürfproben entnommen. Die Ergebnisse aller geochemischen Proben sind noch ausständig.

Über das Kobaltkonzessionsgebiet Rabbit Lake

Standort Das Konzessionsgebiet Rabbit Lake befindet sich 14 Kilometer südöstlich der Stadt Temagami und 55 Kilometer südlich der Stadt Cobalt in der Nähe der Ostgrenze von Ontario.

Status und Beschaffenheit des Konzessionsgebiets Das etwa 1.040 Hektar große Konzessionsgebiet Rabbit Lake besteht aus 65 Schürfrechteeinheiten.

Zugang und Infrastruktur Das Konzessionsgebiet ist über Rabbit Lake über eine sieben Kilometer lange befestigte Schotterstraße zugänglich, die vom Highway 11 3,5 Kilometer südlich der Stadt Temagami verläuft. Das Konzessionsgebiet ist zehn Kilometer von der Eisenbahn und fünf Kilometer von Stromleitungen entfernt. Mineralisierung Die Kobalt-, Gold- und Nickelmineralisierung befindet sich in einer etwa 18 Zoll mächtigen Bruchzone in Diabas. Der Bruch wird als Kontakt zwischen den mafischen Intrusionen und der Formation Gowganda beschrieben. Eine von A.G. Burrows entnommene Schürfprobe ergab 8,76 Prozent Kobalt und 6,56 Prozent Nickel. Bei den Schürfproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die nicht zwangsläufig repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet sind. Diese Informationen stammen vom Mineral Deposit Inventory for Ontario (MDI31L13NE00004). Keine qualifizierte Person (Qualified Person) hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten verifiziert. Geschichte Die Stadt Cobalt (Ontario) befindet sich an der Grenze zu Quebec, in der Nähe von Temiskaming Shores im Norden von Ontario. Die Stadt entwickelte sich während des Kobalt-Silber-Rausches zu einem Knotenpunkt. Mindestens seit 1955 wurden im Konzessionsgebiet sporadische Explorationen durchgeführt, wobei der Kobaltmineralisierung in den letzten Jahren nur wenig Aufmerksamkeit zuteilwurde. Im Jahr 2002 führte JML Resources geophysikalische Flugvermessungen in mehreren Konzessionsgebieten durch und suchte dabei nach diamanthaltigen Kimberliten, wobei es einen Teil des Konzessionsgebiets abdeckte. Im Jahr 2005 suchte Tres-Or Resources in diesem Gebiet ebenfalls nach diamanthaltigen Kimberliten. Diese Informationen stammen vom Mineral Deposit Inventory for Ontario (MDI31L13NE00004). Qualifizierte Person Michael Waldegger, P.Geo., ist die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

