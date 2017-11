FRANKFURT (Dow Jones)--Lanxess will das Geschäft mit Phosphor-Additiven durch eine Übernahme in Nordamerika ausbauen. Wie der Spezialchemiekonzern mitteilte, soll das Phosphorchemikalien-Geschäft vom belgischen Chemiekonzern Solvay mit einem US-Produktionsstandort gekauft werden. Der Standort in Charleston/South Carolina umfasst den Angaben zufolge sechs Produktionsanlagen mit etwa 90 Mitarbeitern. Das Geschäft habe zuletzt einen jährlichen Umsatz von rund 65 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Das Additivgeschäft ist eine wichtige Säule von Lanxess mit einem Jahresumsatz von rund 2 Milliarden Euro und rund 2.900 Mitarbeitern weltweit.

November 15, 2017

