NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien vor der Bekanntgabe des mittelfristigen Investitionsplans von 195 auf 210 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Autokonzern dürfte auch weiterhin Kapitaldisziplin an den Tag legen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Mittwoch. Er rechne für den Zeitraum 2017 bis 2021 mit einem durchschnittlichen jährlichen Free Cashflow von starken 12,2 Milliarden Euro./edh/zb

Datum der Analyse: 15.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007664039

AXC0058 2017-11-15/08:01