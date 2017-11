IRW-PRESS: Lobo Technology GmbH: Lobo Technology GmbH: www.go-on-avatar.de Personalisierte WEBSITE AVATARE jetzt online

Düsseldorf, 15.11.2017, die Lobo Technology GmbH gibt den sofortigen Onlinestart der Website www.go-on-avatar.de bekannt.

Das Softwareunternehmen Lobo Technology GmbH gibt den sofortigen Onlinestart der Website www.go-on-avatar.de bekannt. Schneller verkaufen, einzigartigen Wettbewerbsvorteil durch personalisierte WEBSITE AVATARE verschaffen, massive Verbesserung des Google Rankings erreichen, erhöhte Verweildauer und niedrigere Absprungraten auf Websites durch den Einsatz von EXIT AVATAREN bewirken und den Website-Besucher zu wirkungsvollen Handlungen auffordern.

Angestellte oder der Chef selbst erscheinen persönlich als WEBSITE AVATARE. Ein WEBSITE AVATAR ist ein interaktiver Film einer Person (z.B. eines Angestellten), welcher professionell gedreht, vertont und als Programmode in die Website eingebettet wird. Ein EXIT AVATAR tritt in Erscheinung, um den Besucher freundlich darauf hinzuweisen, doch noch ein wenig auf der Seite zu verweilen, sobald er die Seite verlassen möchte. Ein personalisierter WEBSITE AVATAR spricht also Website-Besucher direkt an und führt sie systematisch durch jede Website. Der persönliche Kontakt mit dem WEBSITE AVATAR baut ein erhöhtes Vertrauensverhältnis zwischen Website-Besucher und dem Unternehmen auf. Der WEBSITE AVATAR funktioniert stationär (auf dem PC) und mobil (Handy) und auch auf älteren Websites. Das wichtigste Feature ist die Interaktion durch Button-Einbindung (z.B. Telefonnummer, Email-Adresse, Flyer etc.).

Unternehmensinformationen: Lobo Technology GmbH ist ein beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragenes, hundertprozentiges Tochterunternehmen einer derzeit noch privaten 50 Mio. $ - US-amerikanischen Aktiengesellschaft, deren Börsengang derzeit noch nicht geplant ist. Beteiligungen noch möglich.

Lobo Technology GmbH Königsallee 60F 40212 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 - 890 -3637 Web: www.go-on-avatar.de Mail to: kontakt@go-on-avatar.de Geschäftsführer: Ralf H.G. Loddenkemper

