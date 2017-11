15.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Lenzing (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Lenzing Gruppe konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Die Umsetzung der Unternehmensstrategie sCore TEN wird weiterhin konsequent vorangetrieben, um das Angebot an Spezialfasern weiter auszubauen und um noch näher an den Kunden und Partnern zu sein. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2016 um 9,4 Prozent auf EUR 1.726,6 Mio. Dies ist insbesondere auf höhere Preise bei allen drei...

