Die Zahlen, die Viscom gestern vorgelegt hat, kamen an der Börse sehr gut an. Die Viscom Aktie konnte starke Kursgewinne verbuchen, im Handelsverlauf kletterte der Aktienkurs am Dienstag bis auf 28,90 Euro nach einem XETRA-Schlusskurs von 25,095 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...