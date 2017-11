Altdorf - Der Immobilienentwickler Orascom Development Holding hat in den ersten neun Monaten 2017 etwas mehr umgesetzt. Insbesondere der Tourismussektor in Ägypten zeigte sich dabei deutlich verbessert, allerdings wirkte sich die Abwertung des ägyptischen Pfunds negativ aus. Unter dem Strich halbierte die Gruppe des ägyptischen Investors Samih Sawiris die Verluste.

In der Berichtswährung Schweizer Franken stieg der Umsatz nach neun Monaten um 0,5% auf 170,8 Mio CHF. Die ägyptische Tochtergesellschaft (Orascom Development Egypt) habe in lokaler Währung gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzanstieg von rund 80% erzielt, teilt Orascom DH am Mittwoch mit. Das starke Wachstum sei aber durch die Abwertung des ägyptischen Pfunds gegenüber dem Schweizer Franken um 50% nicht im Gruppenumsatz widerspiegelt.

Der Bruttogewinn stieg um gut 12% auf 37 Mio CHF, bei einer um 2,3 Prozentpunkte verbesserten Marge von 21,7%. Aus operativer Sicht, also Währungseinflüsse und Wertberichtigungen ausgeklammert, lag der bereinigte EBITDA im ersten Semester mit 15,7 Mio um 16% über dem Vorjahreswert. Unter dem Strich wurde der Verlust nach Minderheiten in der ersten Jahreshälfte auf 30,3 Mio CHF halbiert. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...