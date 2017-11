Die 19.China Hi-Tech Fair (CHTF), die als vorrangige Technologie-Fachmesse Chinas gilt, findet vom 16. bis 21. November im Shenzhen Convention and Exhibition Center statt. Unter dem diesjährigen Motto "Innovation-Driven Development and Supply Quality Upgrade" (Innovationsorientierte Entwicklung und höhere Lieferqualität) kommen hier Themen wie Energiesparen und Umweltschutz, IT der nächsten Generation, Biologie, Herstellung hochwertiger Ausrüstung, neue Energien, neue Werkstoffe und Fahrzeuge mit neuen Kraftstoffen zur Sprache. Die Top-8 Highlights der CHTF 2017 sind:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171115005580/de/

The 19th China Hi-tech Fair (CHTF) will take place from November 16 to 21, 2017 (Graphic: Business Wire)

1. AI Künstliche Intelligenz

AI-Produkte werden in allen Ausstellungsbereichen vorgeführt. Aussteller bringen ihre neuesten AI-Produkte mit und geben auf der CHTF Produkteinführungen auf dem globalen oder chinesischen Markt bekannt.

2. "One Belt, One Road" Zusammenarbeitsprogramm

Im internationalen Pavillon und "Belt Road"-Bereich versammeln sich Aussteller aus mehr als 30 Ländern und internationalen Organisationen, darunter Argentinien, Tschechien, Deutschland, Griechenland, Russland, Südkorea, Schweden, Großbritannien und die EU. 27 davon kommen aus Ländern, die an dem "One Belt, One Road"-Programm teilnehmen. Argentinien und Papua-Neuguinea befinden sich erstmals unter den Ausstellern.

3. Guangdong Hongkong Macau: Erschließung der Großen Bucht

Der Ausstellungsbereich "Hong Kong Technologies" und der Macau-Pavillion stehen auf der CHTF im Blickpunkt. Außerdem findet ein Gipfelforum "Hong Kong Day" statt.

4. Fünf neue Ausstellungsbereiche

Fünf neue Fachausstellungsbereiche kommen in diesem Jahr hinzu, und zwar intelligente Gesundheitspflege, neue Werkstoffe, integrierte Technologie für zivile und militärische Zwecke, Sensortechnologie und Anwendung sowie Startups.

5. Technologiefestival auf nationaler Ebene

Zu der regierungsseitig unterstützten National Hi-Tech Exhibition auf der CHTF 2017 werden Unternehmen, Institutionen, nationale Modellprojekte, Zentren, Labore, FuE-Zentren und Gewerkschaften eingeladen. Im Vordergrund der Fachmesse stehen die nationale Technologiestrategie, wichtige Projekte, strategische aufstrebende Branchen, Integration von Industrialisierung und Informatisierung, lieferseitige strukturelle Reformen und umweltschonende Entwicklung.

6. "China Space Dream" Weltraumtraum Chinas

Die CHTF Aerospace Aviation Technology Exhibition stellt hochmoderne Technologien und Hi-Tech-Erfolge in acht regierungsseitig geförderten Bereichen dar: Avionik, Satellitennavigation, Dronen, Werkstoffe für die Luft- und Raumfahrt, Technologie und Ausrüstung für Präzisionsfertigung, Mikrosatelliten, ökologische Kontrollen und Gesundheitsüberwachung im Weltraum sowie allgemeine Luftfahrtdienste.

7. Umweltschonende Entwicklung

In drei Ausstellungsbereichen Energiesparen und Umweltschutz, neue Energien und grüne Gebäude spiegeln sich internationale Trends im Umweltschutz und die Entwicklung der chinesischen Umweltbranche wider.

8. Akademiker und Fachleute

Auf der CHTF 2017 finden sieben nach Themen gruppierte Foren statt mit über 60 Vorträgen und zahlreichen Forschungsberichten. Unter den Gastreferenten befinden sich mehr als 70 Akademiker und Fachleute.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171115005580/de/

Contacts:

China Hi-Tech Fair

Yang Dan, 86 755 8284 8695

http://www.chtf.com/english/

yangd@chtf.com