Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Offenbar wollte man sich bei SoftBank nicht mit einer Minderheitsbeteiligung am neuen Unternehmen zufriedengeben. Als Sprint und T-Mobile US vor einigen Jahren fusionieren sollten, hätte den Japanern die Mehrheit zugestanden. Jetzt wären sie lediglich Juniorpartner gewesen. In der Zwischenzeit hatte T-Mobile US nämlich einen beeindruckenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...