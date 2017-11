Zürich, Schweiz, und Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) -



Xeltis, ein Unternehmen für Medizintechnikprodukte in der

klinischen Phase mit einem wegweisenden Ansatz in der

wiederherstellenden Herzklappentherapie, hat heute den Abschluss

einer überzeichneten Serie-C-Finanzierung in Höhe von 45 Millionen

Euro (CHF 52 Millionen) verkündet. Die Finanzierungsrunde wurde von

einem weltweit tätigen strategischen Investor unter Beteiligung des

Risikokapitalfonds Ysios Capital und einiger grosser Privatanleger

angeführt. Die bisherigen institutionellen Investoren (LSP, Kurma

Partner und VI Partner) und Privatanleger haben sich ebenfalls an der

Finanzierung beteiligt.



Die Serie-C-Finanzierung wird die Weiterführung der klinischen

Evaluierungen sowie die Beschleunigung der Produkt- und

Marktentwicklung für die neuartigen Aorten- und

Pulmonalklappenprogramme des Unternehmens unterstützen. Es handelt

sich um die grösste Investitionsrunde für ein Privatunternehmen im

Bereich der kardiovaskulären Medizintechnikprodukte seit Jahresbeginn

in Europa.



"Xeltis möchte Patienten, die einen Herzklappenersatz benötigen,

mit seiner Wiederherstellungstechnologie eine neue Option anbieten.

Dadurch wird letztendlich ihr Leben verbessert und die Kosten des

Gesundheitssystems reduziert", sagte Laurent Grandidier, Chief

Executive Officer von Xeltis. "Durch diese solide Finanzierung

verfügen wir über die erforderlichen Ressourcen, um unsere Strategie

schnell voranzutreiben. Dadurch wird die rasche Ausweitung unserer

Aorten- und Pulmonalklappenprogramme unterstützt und wir werden in

unserem Vorhaben, die Herzklappenersatztherapie von Grund auf neu zu

definieren, gestärkt."



Herzklappen von Xeltis ermöglichen es dem Körper des Patienten,

mit Hilfe eines Therapieansatzes, der sich endogene

Gewebewiederherstellung (Endogenous Tissue Restoration, ETR) nennt,

auf natürlichem Wege eine neue Herzklappe zu bilden. Bei der

ETR-Therapie wird der natürliche Heilungsprozess des Patienten

genutzt, um Gewebe aufzubauen, das die Xeltis-Herzklappe durchdringt

und darin eine neue, natürliche und voll funktionsfähige Klappe

bildet. Während der ETR werden die Xeltis-Implantate schrittweise vom

Körper absorbiert. Die ETR wird durch bioabsorbierbare Polymere

ermöglicht, die auf nobelpreisgekrönter wissenschaftlicher Arbeit

basieren.



Laufende Studien



Die aktuellen Studienergebnisse des präklinischen Programms von

Xeltis zum Einsatz von Aortenklappen wurden während einer speziell

der ETR gewidmeten Sitzung am TCT 2017 vorgestellt. Die

vielversprechenden Daten bescheinigten eine gute hämodynamische

Leistung und voll funktionsfähige Klappen in vivo zwölf Monate nach

der Implantation.



Derzeit läuft in Europa und Asien die erste klinische

Machbarkeitsstudie, Xplore-I, zur Wiederherstellung von

Pulmonalklappen. Im Januar hat die US-Arzneimittelbehörde FDA eine

Ausnahme für Forschungsmedizinprodukte (Investigational Device

Exemption, IDE) für eine frühe Machbarkeitsstudie (Early Feasibility

Study, EFS) bewilligt, sodass zehn Patienten die Pulmonalklappe von

Xeltis implantiert werden durfte. Mittlerweile sind vier bedeutende

Zentren in den USA an der klinischen Studie namens Xplore-II

beteiligt.



Zuvor hatte Xeltis Daten über einen Zeitraum von bis zu 31 Monaten

aus einer pädiatrischen Machbarkeitsstudie für ein Gefässtransplantat

vorgestellt. Die Studie zeigte positive Ergebnisse im Bereich

Funktionalität. Es traten auch keine Nebenwirkungen auf, die durch

das Implantat ausgelöst wurden, und der Allgemeinzustand der

Patienten verbesserte sich signifikant. Derzeit untersucht Xeltis

weitere Anwendungen dieses innovativen Ansatzes zur Wiederherstellung

anderer Herzklappen und Blutgefässe.



Informationen zum Thema Herzklappenersatz



In den Industrieländern sind Schätzungen zufolge ca. 2%[1],[2] der

Bevölkerung von Herzklappenerkrankungen betroffen. Hunderttausende

Patienten unterziehen sich jedes Jahr einer

Herzklappenoperation.[3],[4] Patienten mit künstlichen Herzklappen

gehen im Allgemeinen das Risiko wiederholter Austauschoperationen ein

oder müssen langfristig Medikamente mit potenziell schweren

Nebenwirkungen einnehmen.



Der neue wiederherstellende Behandlungsansatz von Xeltis hat das

Potenzial, die Einschränkungen heutiger künstlicher Herzklappen zu

überwinden. Dies könnte die Lebensqualität von Hunderttausenden

Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen, die einen

Herzklappenersatz benötigen, verbessern und die Gesamtkosten im

Gesundheitswesen senken.



Über Xeltis



Xeltis ist ein Unternehmen für Medizintechnikprodukte in der

klinischen Phase, das die ersten Herzklappen und Blutgefässe

entwickelt hat, die es dem Körper dank eines Therapieansatzes der

endogenen Gewebewiederherstellung (Endogenous Tissue Restoration,

ETR) ermöglichen, die natürliche Herzklappenfunktion

wiederherzustellen.



Die kardiovaskulären Implantate des Unternehmens bestehen aus

bioabsorbierbaren Polymeren, die auf nobelpreisgekrönter

wissenschaftlicher Arbeit basieren.



--------------------------------------------------



1. Iung, B., Vahanian, A.: Epidemiology of acquired valvular heart

disease, Canadian Journal of Cardiology, [

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24986049?report=abstract ]

September 2014; 30(9): 962-70, DOI: 10.1016/j.cjca.2014.03.022, EPUB:

21. März 2014.



2. Nkomo, V. T. [ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nkomo%

20VT%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16980116 ], Gardin, J. M. [

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gardin%20JM%5bAuthor%5d&cau

thor=true&cauthor_uid=16980116 ] et al.: Burden of valvular heart

diseases: a population-based study, Lancet, 16. September 2006;

368(9540):1005-11, URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16980116

[30. August 2017].



3. American Heart Association: Heart Disease and Stroke Statistics

- 2017 Update, URL: http://circ.ahajournals.org/content/circulationah

a/early/2017/01/25/CIR.0000000000000485.full.pdf [30. August 2017].



4. Millennium Research Group: European Markets for Heart Valve

Devices 2014: France, Germany, Italy, Spain, UK, Dezember 2013.



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.xeltis.com



ACHTUNG: Die Xeltis-Technologie dient Forschungszwecken und ist

NICHT zum Vertrieb zugelassen.



