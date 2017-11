Für ein 20-Megawatt-Speicherprojekt in der Mojave-Wüste liefert das deutsche Photovoltaik-Unternehmen 13 Batterie-Wechselrichter. Das Batteriesystem soll die schwankende Einspeisung aus Photovoltaik- und Windanlagen in der Region ausgleichen.Die SMA Solar Technologie wird 13 Sunny Central Storage-Batterie-Wechselrichter für ein 20-Megawatt-Batteriespeicherprojekt an des Los Angeles Department of Water and Power (LADWP). Das Speicherkraftwerk sei in der Mojave-Wüste geplant, um umfangreiche Netzsystemdienstleistungen bereitzustellen und die Netzstabilität zu gewährleisten, teilte das deutsche Photovoltaik-Unternehmen ...

