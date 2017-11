LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer wechselt die Führung im schwächelnden Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten aus. Zum 1. März 2018 werde der Nestle-Manager Heiko Schipper in den Vorstand berufen, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Leverkusen mit. Dies habe der Aufsichtsrat beschlossen. Der 48-Jährige werde Nachfolger von Erica Mann als Leiter der Division "Consumer Health" in Basel. Das Geschäft mit Klassikern wie etwa dem Bayer-Schmerzmittel Aspirin, dem Allergiemittel Claritin oder der Wundsalbe Bepanthen lief zuletzt nicht rund. Bayer musste im Sommer auch deshalb die Konzernprognose für das Gesamtjahr kappen.

Bayer macht in dem Geschäft mit verschreibungsfreien Markenmedikamenten unter anderem die geringere Ausgabefreude der Verbraucher zu schaffen. Zudem erodieren traditionelle Vertriebswege angesichts stark wachsender Online-Verkäufe immer stärker. Dies belastet das Geschäft insbesondere in den USA. Bayer poliert zudem seit längerer Zeit den Auftritt der zahlreichen verschiedenen Marken in diesem Geschäft mit viel Geld auf. Im dritten Quartal sank der Umsatz und das operative Ergebnis deutlich. Im Gesamtjahr peilt Bayer mit rezeptfreien Mitteln einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro an. Ohne Währungseffekte und Zukäufe soll er damit stagnieren.

Mann leitet das Consumer Care-Geschäft bei Bayer seit März 2011. Sie hatte bereits angekündigt, ihren bis zum 31. Dezember 2018 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Nach einer Einarbeitungsphase soll Schipper die Führung des Geschäfts zum 31. März 2018 übernehmen. Mann verlasse dann das Unternehmen, hieß es.

Der Niederländer Schipper ist Manager beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé . Dort sei er für das Segment "Nestlé Nutrition" verantwortlich, den Marktführer für Babynahrung mit einem Jahresumsatz von 8,8 Milliarden Euro. Nestle selbst baut sein Geschäft mit Babynahrung um. Im Zuge dessen wird der Posten von Schipper bei Nestle nicht neu besetzt, teilte Nestle am Mittwoch mit.

Bayer-Aufsichtsratschef Werner Wenning dankte Erica Mann für den Ausbau des Geschäfts: "Bayer ist heute eines der führenden Unternehmen in der Selbstmedikation. Das ist auch ein großes Verdienst von Frau Mann."/jha/she/oca

ISIN DE000BAY0017 CH0038863350

AXC0111 2017-11-15/10:35