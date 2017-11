Frankfurt - Die Mehrheit der FED-Vertreter hat sich in der letzten Zeit für eine Leitzinserhöhung im Dezember ausgesprochen und auch im nächsten Jahr wird sich der Pfad gradueller Schritte wohl fortsetzen, so die Analysten der Helaba.Die schwache Teuerung sorge bei Notenbankern aber für Unbehagen. Vor diesem Hintergrund würden die Verbraucherpreise mit Spannung erwartet. Im Oktober dürfte sich der Anstieg abgeschwächt haben, nachdem das Plus im Vormonat auf die erhöhten Benzinpreise infolge der Hurrikans zurückzuführen gewesen sei. Da die Ölpreise seit Oktober aber deutlich gestiegen seien, werde die Gesamtinflationsrate in den kommenden Monaten vermutlich wieder zulegen.

