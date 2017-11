Der Aktienmarkt fällt bereits sechs Handelstage in Folge. Auch heutige beginnt der Tag mit einer weiteren roten Kerze. Die Aussichten an der Börse trüben sich immer weiter ein. Interessant ist dabei, dass immer mehr Anleger umso vehementer von einem baldigen Ende der Korrektur erzählen. So, als wolle man sinkende Notierungen nicht wahrhaben. Dabei spricht das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...