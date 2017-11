HONGKONG/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage nach Online-Spielen und ein stark expandierendes Werbegeschäft haben dem chinesischen Internetkonzern Tencent im dritten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Chinas größter Betreiber von sozialen Netzwerken steigerte den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 69 Prozent auf 18 Milliarden Yuan (2,3 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit schnitt Tencent deutlich besser ab als am Markt erwartet. Der Umsatz kletterte um 61 Prozent auf 65,2 Milliarden Yuan.

Tencent, der Betreiber des im Heimatmarkt höchst populären Chat- und Online-Bezahldienstes WeChat, bringt mehr und mehr Werbung an seine Nutzer. Nun sondiert das Unternehmen neue Gebiete für Wachstum. Dazu gehören die Bereiche Finanzdienste, die Cloud sowie Filme und Musik. Tencent hatte erst jüngst 12 Prozent an Snap Inc erworben, dem Mutterkonzern des Instant-Messaging-Dienstes Snapchat./mne/das/oca

