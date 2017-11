Quartalszahlen von HeidelbergCement kommen im Markt gut an

Die in der letzten Woche präsentierten Quartalszahlen von HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004) wurden vom Markt bisher gut aufgenommen. Der führende Hersteller von Baustoffen, Zement und Beton wächst weiter. Vor allem in Schwellenländern wie Indien und Marokko lief es für HeidelbergCement gut, aber auch in Deutschland und Nordamerika ging es laut Quartalsfinanzbericht aufwärts.

Die Zahlen für das dritte Quartal 2017 des Zementherstellers HeidelbergCement kamen im Markt gut an. Die Ergebnisse lagen insgesamt über den Erwartungen der Analysten. Laut HeidelbergCement-CEO Scheifele bestätige das gute Ergebnis die Erwartungen für das Gesamtjahr. Analysten trauen dem 1874 gegründeten Traditionsunternehmen in den kommenden Jahren deutliche steigende Umsätze und Gewinne zu. Das für 2018 prognostizierte Ziel soll laut Scheifele schon Ende 2017 erreicht sein.

