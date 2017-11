Die GOLFINO-Anleihe 2016/23 (A2BPVE) erhält von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG 3 von 5 möglichen Sternen und wird somit aktuell als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt. Diese Beurteilung ergibt sich laut KFM aus der attraktiven Nischenpositionierung des Unternehmens in der insgesamt herausfordernden Modebranche, dem stabilen Ergebnis- und Umsatzverlauf sowie den erwarteten Optimierungen aus der verbesserten Finanzierungsstruktur in Verbindung mit der auch für Nachrangkapital attraktiven Rendite von 7,32% p.a. (auf Basis des Schlusskurses von 102,825% am 14.11.2017).

Nachranganleihe der GOLFINO AG

ANLEIHE CHECK: Die im November 2016 emittierte nachrangige Mittelstandsanleihe der GOLFINO AG ist mit einem Zinskupon von 8,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 18.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis 18.11.2023. Im Rahmen der Anleiheemission wurden 4,0 Millionen Euro platziert. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten für die Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab dem 18.11.2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...